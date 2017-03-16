Минфин РФ назвал российские банки единственной здоровой частью банковской системы Украины

16 марта 2017 | 09:52

Банки с российским капиталом являются единственной здоровой частью банковской системы Украины, заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Я слышал, что это единственная здоровая часть банковской системы Украины, поэтому им (Нацбанку Украины - прим. ред.), конечно, виднее, что они делают. Подозреваю, что российские банки создали соответствующие резервы на все свои вложения на Украине давно", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Национальный банк Украины ранее предложил запретить банкам с российским капиталом выводить средства за пределы страны. Под санкции попадут Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ, БМ Банк и VS Bank. При этом введение санкций подразумевает запрет на любые операции в пользу материнских банков, в том числе предоставление межбанковских кредитов, депозитов, покупка ценных бумаг, запрет выплат дивидендов и другие операции.

Как сообщалось ранее, ВТБ и Внешэкономбанк находятся в активной стадии реализации украинских активов. В частности, глава Внешэкономбанка Сергей Горьков заявлял в феврале, что госкорпорация планирует продать дочерний банк на Украине - Проминвестбанк - в течение первого полугодия 2017 года и ведет переговоры с финальными покупателями. Глава ВТБ Андрей Костин также сообщал в конце февраля, что БМ Банк - дочерний банк ВТБ на Украине - может быть продан в ближайшее время, на этот актив уже есть четыре покупателя.