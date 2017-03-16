В киевском подьезде обнаружили целый арсенал

16 марта 2017 | 09:49

В Соломенском районе столицы в подъезде дома нашли арсенал оружия, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

В полдень работники, которые меняли окно в подъезде дома, нашли тайник оружия и боеприпасов, которые были завернуты в одежду. Об этом они сразу же сообщили в полицию.

Полиция задокументировала этот факт, изъяв с места происшествия пистолет и автомат, около 200 патронов различного калибра, гранату с запалом.