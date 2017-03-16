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В киевском подьезде обнаружили целый арсенал
16 марта 2017 | 09:49
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В Соломенском районе столицы в подъезде дома нашли арсенал оружия, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
В полдень работники, которые меняли окно в подъезде дома, нашли тайник оружия и боеприпасов, которые были завернуты в одежду. Об этом они сразу же сообщили в полицию.
Полиция задокументировала этот факт, изъяв с места происшествия пистолет и автомат, около 200 патронов различного калибра, гранату с запалом.
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