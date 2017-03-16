НБУ предлагает ввести санкции против пяти банков с российским капиталом

с российским капиталом. Об этом на брифинге

"Нацбанк осуществил соответствующий анализ и предлагает следующее. С целью сохранения финансовой стабильности в стране, выполнения украинскими банками с государственным российским капиталом обязательств перед клиентами, предлагает применить санкции в виде предупреждения вывода капитала за пределы Украины. Мы предлагаем применить такие санкции к банкам, которые работают в Украине с российским капиталом. Это Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ, VSбанк, БМ Банк", - сообщил он.

Зампредседателя правления НБУ Екатерина Рожкова подчеркнула, что данные санкции не коснутся физических и юридических лиц - клиентов банков.

"Предложенные Нацбанком санкции не повлияют на клиентов юридических и физических лиц, работающих на территории Украины. Предложенные Нацбанком санкции не остановят расчеты между контрагентами наших клиентов. Банки никуда не деваются, они продолжают работать в законодательном поле Украины, поэтому мы надеемся, что потенциальный выход этих банков с рынка будет осуществляться цивилизованным путем - или путем продажи или путем постепенного выполнения обязательства перед клиентами", - сказала она.

Напомним, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России "документов", выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах.

7 марта появилась информация, что, якобы, Сбербанк РФ приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих "паспорта", выданные боевиками.

Дочерняя структура Сбербанка России в Украине – ПАО "Сбербанк" заявляет, что не обслуживает и не намерена обслуживать клиентов на основании документов, выданных на временно неподконтрольных украинским властям территориях.

15 марта Совет национальной безопасности и обороны поручил Национальному банку и Службе безопасности Украины в течение суток определиться относительно санкций против банков с российским капиталом.