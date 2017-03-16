Путін дав Ахмєтову 9 місяців

Отже, почнемо з простого. Озброєні люди зайшли лише на частину підприємств Ахметова. Але, що більш важливо - люди в костюмах, які повинні були б почати вникати в фінансові потоки і схеми з'явилися лише в готелях і малозначимих підприємствах, які не потребують серйозних капіталовкладень. Де-факто, так звана, націоналізація зараз призупинена. При цьому в кулуарах курсує магічна цифра 9-10 місяців за які буде знайдена справжня схема "націоналізації".

Заради справедливості треба зазначити, що росіяни дуже непогано обізнані з усіма схемами і ще два роки тому на всіх крупних підприємствах (це стосується не лише Ахметова) з'явилися куратори від ФСБ. Але будь-яка людина, яка хоч трохи розуміється на менеджменті знає, що збір інформації і управління - це різні речі. Тому відсутність людей в костюмах говорить лише про одне: в Кремлі нема готової схеми націоналізації. Але це не означає, що вона не розробляється (точніше, існує в різноманітних варіантах), але досі ще не затверджена.

Протягом останніх днів на Донбасі побувала російська комісія "високого рівня", яка мала б розглянути варіанти націоналізації. Паралельно в Кремлі відбувалися розмови з власниками цілої низки підприємств гірничо-металургійного комплексу, які мали б взяти на себе оперативне управління заводами і шахтами. І там же розглядалися кандидатури фуксів, або точніше курченків, які мали б грати роль фронтменів.

Станом на зараз в Кремлі вперлися в схеми, якими буде легалізуватися продукція. Низка російських компаній, які могли б взяти на себе "відповідальність" за ці підприємства просто неготові зараз легалізувати ці схеми, бо бояться розширення санкцій. І це головна причина гальмування націоналізації. При цьому всі розмови про відсунення Суркова від ЛДНР поки є лише розмовами - він залишається головним в Кремлі з цих питань. В усякому разі поки що.

Зараз росіяни взяли паузу, яку в найближчі місяці оплатить Ахметов. І тут треба розуміти, що за його логікою, втрата мільярда гривень на зарплати протягом наступних 4-5 місяців може окупитися потім, якщо росіяни все ж не знайдуть схему нормальної легалізації для привласнення активів. Поки все ще існує висока вірогідність того, що від Ахметова можуть просто попросити збільшення "рентних платежів".

Простіше кажучи, ситуація тимчасово поставлена на паузу. І зараз сказати, коли почнеться новий виток націоналізації не може ніхто - щойно знайдеться реальна схема і реальний бізнесмен, який готовий гарантувати стабільне фінансування цих підприємств, все вирішиться дуже швидко. Хоча більш вірогідний сценарій - майно Ахметова будуть розбирати по шматках. І за відносно короткий проміжок часу його роздерибанять. А він тим часом буде хапатися за залишки, які будуть танути на очах.

І останнє. Ми можемо всі радіти тому, як росіяни розірвуть Ахметова. Ми можемо також вимагати націоналізації Донбасенерго чи Київенерго. Але всі ми маємо також пам'ятати, що платіжки за електроенергію і тепло виростуть безвідносно до того, хто буде керувати цими підприємствами. Вугілля з Донбасу ми будемо купувати в Європі, а там воно дорожче.

Ділова столиця