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На Рівненщині вилучили бурштин на два мільйони гривень
15 марта 2017 | 15:03
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500 кілограмів "сонячного каміння" знаходилось у пунктах скупки. Крім бурштину, співробітники обласного управління захисту економіки та слідства поліції спільно з прокуратурою області вилучили обладнання для обробки бурштину.
Оперативники захисту економіки (УЗЕ) в Рівненській області Нацполіції отримали інформацію про діяльність мережі пунктів скупки незаконно видобутого каміння. Дана інформація знайшла своє підтвердження. Приміщення використовували не тільки як пункт прийому бурштину, але й для зберігання та обробки каміння.
За зібраними матеріалами незаконної діяльності слідче управління обласної поліції відкрило кримінальне провадження за ст. 198 (Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Поліцейські встановили місця пунктів скупки та зберігання "сонячного каміння".
14 березня, на підставі ухвали суду співробітники Управління захисту економіки в Рівненській області, слідчі обласної поліції та прокуратури Рівненщини провели санкціоновані обшуки у м. Рівне та декількох районах регіону.
Правоохоронці вилучили близько 500 кілограмів бурштину, а також обладнання для його обробки. За попередніми даними вартість "сонячного каміння" становить майже два мільйони гривень.
На даний час проводяться заходи по встановленню каналів збуту обробленого бурштину, осіб причетних до незаконної діяльності.
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