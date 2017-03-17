Ракетно-снайперские ДРГ. У ВСУ растут потери

События последних двух недель позволяют говорить о том, что понемногу война на Донбассе приобретает форму рейдовых действий небольших мобильных подразделений. Это, по всей видимости, расчет противотанкового ракетного комплекса и снайперская группа прикрытия. Эти группы выходят фактически "на охоту" в прифронтовую зону, атакуя даже одиночные машины.

Об этом говорят резко возросшие наши потери. Так, 1 марта на Луганщине в районе Попасной боевики поразили ракетой джип из состава 24-й "Железной" отдельной механизированной бригады. Тогда погиб Владимир Пирус, еще двое бойцов получили ранения. По оперативным данным это был результат спланированной засады.

Однако наиболее резонансный случай был 2 февраля, когда в районе Светлодарской дуги боевики поразили ракетой медицинский автомобиль с хорошо видимым красными крестами на белом фоне, который вывозил раненых с передовой. Тогда погибла санинструктор 54-й отдельной механизированной бригады Наталия Хоружа, водитель получил тяжелое ранение (ему впоследствии была ампутирована нога).

Хотя противотанковые ракеты светились у боевиков и ранее - чуть ли не со Славянска весной 2014 г., однако такого массового применения не было. По всей видимости, не было в достаточном количестве подготовленных расчетов, да и оружие это достаточно дорогое. Хотя стоит отметить, что в основном боевики используют ПТРК "Конкурс", уже снятые с вооружения в армии РФ. То есть почти наверняка на оккупированные территории поставляют "протухшие" ракеты с почти истекшим сроком хранения складского хранения.

Противостоять такой тактике достаточно сложно по той причине, что оружие достаточно дальнобойное и "охотничьи" группы весьма мобильные, чтобы избегать артиллерийской или минометной ответки. Выходом может стать активное использование групп спецназа и прежде всего снайперских "двоек".

Именно на них, кстати, сделал ставку противник на приморском направлении, где за последнее время резко возросли потери находящихся здесь морпехов: так, если за прошлый год погибло 14 "черных тельняшек", то с начала этого - уже 8. Последний по времени - 19-летний боец родом из Луганской области, погибший 6 марта (по одним данным - от рикошета пули, по другим - был убит вражеским снайпером).

Такая эффективность применения снайперских винтовок связана прежде всего с особенностями наших позиций здесь - противник по-прежнему находится на возвышенности, имея, таким образом, серьезное преимущество. Кроме того, по данным войсковой разведки, для усиления боевиков так называемого "9-го отдельного полка армии ДНР" (место базирования - Новоазовск) переброшено снайперское подразделение одной из бригад спецназа армии РФ. Да и по фотографиям из социальных сетей у боевиков все чаще светятся мощные 12,7-мм винтовки российского производства.

Нельзя сказать, что наши не отвечают, но о контрснайперских операциях известно достаточно мало в силу специфики. Тем не менее нельзя не отметить и появление с нашей стороны достаточно большого количества крупнокалиберных снайперских винтовок западного производства и подготовленных кадров - только американские инструкторы выпустили как минимум две группы снайперов.

С подсыханием степи в ближайшие недели стоит ожидать только очередного всплеска боевой активности, и вполне вероятно, что противотанковые ракеты, тяжелая артиллерия и снайперы станут символом грядущего противостояния.