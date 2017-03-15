Цена блокады

Несмотря на два с лишним года боевых действий на востоке Украины, многие заводы на неподконтрольной Киеву территории продолжали работать. Владельцы этих предприятий платили налоги в украинский бюджет и экспортировали продукцию через украинские порты, подобно тому, как метзавод непризнанной Приднестровской республики продает свои товары через границу и по правилам Молодовы.

Но те экономические связи, которые не могли разрушить снаряды, разрушили политики. С украинской стороны линии разграничения в январе 2016 года активисты перекрыли ключевые железнодорожные пути. С российской стороны пошла ответная команда сепаратистам брать под контроль промышленные предприятия «украинской юрисдикции». Рссийская деловая газета «Коммерсант» уже сообщила, что многие из этих предприятий закрываются.

Какие же хозяйственные связи пострадали и какие последствия от разрыва этих связей ждут украинскую экономику?

Диспозиция до разрыва связей

Сразу отмечу, что мы пишем только о легальных экономических связях крупных компаний. Нелегальные поставки — тема для отдельного расследования. Мы также не пишем о гуманитарной стороне вопроса — росте безработицы, падении доходов и уровня жизни граждан в ОРДЛО или на свободных от пророссийских сепаратистов территориях.

Линия фронта разделила хозяйственные цепочки многих компаний на две части. Самые крупные из них — компании украинского олигарха Рината Ахметова ДТЭК и Метинвест. Экономические связи корпорации ИСД, которую контролирует российский Внешэкономбанк, также оказались разрезаны.

Другие компании физически расположены с одной стороны линии разграничения, но сырье получают с другой стороны. Или поставляют свою продукцию через эту границу. Например, компания «АрселорМиттал Кривой Рог» индийского миллиардера Лакшми Миттала ощущает нехватку угля марок АШ и АС, которые являются сырьем для производства его продукции. Активы группы «Донецксталь» олигарха Виктора Нусенкиса, который сегодня является гражданином России, расположены на неподконтрольной территории. Но руду заводы Нусенкиса до последнего времени получали со свободных территорий.

«Если говорить о металлургии, в частности о Метинвесте, то с подконтрольной территории на неподконтрольную поставляется руда на Енакиевский метзавод, а обратно в порт идет готовая продукция (сталь). С неподконтрольных территорий также поставляют коксующийся уголь (с шахт „Краснодонугля“), необходимый для производства кокса в Авдеевке, который, в свою очередь, отправляется на заводы на подконтрольных территориях, в том числе на Мариупольский меткомбинат им. Ильича и Азовсталь», — поясняет Константин Фастовец, аналитик инвесткомпании Adamant Capital.

В свою очередь Енакиевский метзавод Метинвеста, находящийся на неподконтрольной территории, получал руду со свободных территорий через линию разграничения.

«Что касается энергетики, то на неподконтрольной территории производится примерно пятая часть угля для украинских электростанций», — поясняет Фастовец.

После разрыва связей

Что будет, если блокада будет продолжаться постоянно? Инвесткомпания Concorde Capital подготовила специальный доклад о влиянии блокады на предприятия Рината Ахметова.

«Метинвест потеряет около 8% своей выручки и около 10% своего EBITDA по сравнению с безблокадным сценарием. В этом случае Метинвест все равно сможет генерировать около 520 млн долларов США свободного денежного потока (в год, — ред.)», — говорится в этом отчете. Свободный денежный поток — это средства компании до уплаты процентов по кредитам и выплаты дивидендов, но с учетом налогов и вложений в капитал (инвестиций в бизнес).

В худшем случае, если Метинвесту придется остановить Авдеевский коксохимический завод, который получает уголь с неподконтрольной территории, падение выручки холдинга Ахметова сократится сразу на 22%. Свободный денежный поток сократится до 400 млн долларов США в 2017 году, что позволит компании платить по своим обязательствам.

Карта активов ДТЭК из доклада Concorde Capital

Карта активов Метинвеста из доклада Concorde Capital

Доходы энергетического холдинга Ахметова ДТЭК не сильно пострадают, пишут аналитики Concorde Capital. Но издержки компании вырастут из-за замены угля из ОРДЛО на импортный уголь. В итоге EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) холдинга сократится на 25%, если весь антрацит для двух своих электростанций ДТЭК будет закупать заграницей. В результате компания может сократить инвестиции в развитие своих мощностей, чтобы сохранить уровень свободного денежного потока. В случае сокращения инвестиций, компания сможет обслуживать свои кредиты даже в условиях полной блокады.

Еще одна электростанция ДТЭК — в Счастье Луганской области — также может пострадать от блокады. До последнего времени она продолжала получать уголь с оккупированных территорий. Но если блокада коснется и этой станции, EBITDA ДТЭК сократится примерно на 40 млн долларов США в год (в 2016 году этот показатель составлял 550 млн долларов США), подсчитали в Concorde Capital.

Компания «АрселорМиттал Кривой Рог» разослала пресс-релиз, что обеспокоена прекращением поставок угля с неподконтрольных территорий. А корпорация ИСД остановила свои предприятия на неподконтрольной территории в Алчевске — меткомбинат и коксохимичский завод, компанию по производству электроэнергии. Донецкий метзавод Нусенкиса также прекратил свою работу из-за нехватки сырья.

В сухом остатке

Полное прекращение хозяйственных связей между свободными и оккупированными территориями на востоке страны болезненно отразится как на украинской экономике, так и на ситуации в ОРДЛО.

«Полная блокада транспортного сообщения с неподконтрольных территорий приведет к сокращению валютной выручки Украины из-за тех же металлургических предприятий (Енакиевский метзавод Метинвеста, Алчевский меткомбинат ИСД и заводы Донецкстали). По разным оценкам експорт может сократиться до 2 млрд долларов в год, но для более точной оценки нужно провести тщательные расчеты (НБУ также оценивает сокращение в 2 млрд долларов в год, — ред.). Всего металлурги в 2016 году экспортировали продукции на 8,1 млрд долларов», — говорит Константин Фастовец из Adamant Capital.

«По наиболее пессиместическому сценарию блокада Донбасса до конца года ухудшит темпы экономического роста на 1,3 процентных пункта до 1,5%. В этом случае ожидается сокращение экспорта металлургии и рост импорта угля. Это окажет давление на межбанковский рынок. Сальдо ухудшится на 2 млрд долларов США», — заявила на пресс-конференции Валерия Гонтарева, руководитель Нацбанка Украины.

Хотя валютные поступления метпредприятий с неподконтрольной территории составляют всего 3% межбанковского рынка, негативное влияние произойдет из-за задействованности этих компаний в длинных производственных цепочках. Длительная блокада приведет к окончательному разрыву этих связей. Как следствие, сократится объем выпуска металлургической продукции, кокса, упадут показатели в добывающей промышленности, электроэнергетике. В связи с возросшими рисками Нацбанк решил не понижать учетную ставку в марте 2017 года и оставил ее на уровне 14% годовых.

Интересно, что агентство Bloomberg изменило оценку состояния Рината Ахметова с 4,4 млрд долларов на 20 февраля до 3,5 млрд на 6 марта после сообщений о «национализации» его предприятий на неподконтрольных территориях. А 7 марта СМИ сообщили о принудительном выкупе непризнанными российскими властями Крыма двух заводов Ахметова в Керчи. Пока непонятно, какие суммы будут выплачены за эти компании.

Куда хуже обстоят дела на неподконтрольных территориях. Если украинские компании могут заменить коксующийся и энергетический уголь ОРДЛО импортным, то организовать поставки руды на заводы на неподконтрольной территории куда сложнее. Также сложно организовать экспорт готовой продукции из ОРДЛО в обход линии разграничения.

Кроме того, на территоиях пророссийских сепаратистов риски для бизнеса растут. Неделю назад 43 украинских предприятия были «национализированы». Это не только компании Рината Ахметова, но и компании Ефима Звягильского, Виктора Нусенкиса, Дмитрия Фирташа и других, менее известных бизнесменов.

Теперь, по информации российского «Коммерсанта», многие из этих компаний закрываются, рабочие или вовсе не получают денег, или получают только часть обычной суммы. Пророссийские сепаратисты обещали переориентировать работу компаний на российский рынок, но получится это сделать или нет, зависит не столько от Донецка или Луганска, сколько от Москвы.

lb.ua