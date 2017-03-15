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Недобор в МВД - 20%

15 марта 2017 | 14:37

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Недобор сотрудников в Национальную полицию Украины на сегодня составляет 20%. Об этом в интервью DW заявил глава Нацполиции Сергей Князев.


«У нас катастрофически не хватает кадров — 20% недостаток. Каждый пятый сотрудник отсутствует на рабочем месте. В Николаевской области 40% следователей отсутствуют на должностях. Фактически вместе с отпусками, больничными, прогулами нет половины», — отметил Князев.

По его словам, до конца года планируется на 60% сократить некомплект полиции в 20 тыс. сотрудников.

«Очень низкая физическая подготовка у кандидатов. Мы занизили тесты на физкультуру уже до нуля. Надо только добежать до финиша — и не добегают», — добавил Князев.

Ранее сообщалось, что некомплект столичной полиции составляет 20%.

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