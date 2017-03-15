|
Захарченко предрек перенос госграницы ДНР к Днестру
15 марта 2017 | 14:31
распечатать комментарии [0] добавить в
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что государственная граница республики в скором времени может пройти в районе реки Днестр. Об этом он сказал на пресс-конференции в Донецке.
Захарченко объяснил, что указ о госгранице ДНР подписал для того, чтобы правоохранительные органы могли на законных основаниях арестовывать тех людей, которых «мы не хотим здесь видеть».
«Если линия фронта через 10 дней будет под Славянском, то согласно этому указу это и будет госграницей. Через 50 дней мы можем быть под Харьковом. Знаете, это линия фронта, а линия фронта двигается. А наша настоящая госграница может проходить и по Днестру», — объяснил глава ДНР.
По его словам, окончательные рубежи ДНР будут установлены тогда, когда «мы сами решим, что это наша земля».
также читайте
[07.03.2017]
[07.03.2017]
|
Загрузка...
по теме
На Рівненщині вилучили бурштин на два мільйони гривень
15. 03. 2017 | 15:03
500 кілограмів "сонячного каміння" знаходилось у пунктах скупки. Крім бурштину, співробітники обласного управління захисту економіки та слідства поліції спільно з прокуратурою області вилучили обладнання для обробки бурштину.
Недобор в МВД - 20%
15. 03. 2017 | 14:37
Недобор сотрудников в Национальную полицию Украины на сегодня составляет 20%. Об этом в интервью DW заявил глава Нацполиции Сергей Князев.
Песков считает работу российских банков в Украине нецелесообразной
15. 03. 2017 | 14:29
Подразделениям российских банков на сегодняшний день работать на Украине опасно и нецелесообразно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, сложившаяся ситуация «абсолютно уничтожает вообще инвестиционный климат на Украине».
Поліцейські розповіли нардепам про інцидент на блокпосту Слов’янська
15. 03. 2017 | 14:25
Сьогодні, 15 березня, четверо працівників поліції з трибуни Верховної Ради України розповіли подробиці про намагання прорватися через блокпост колони автомобілів на чолі з народним депутатом України Володимиром Парасюком.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»