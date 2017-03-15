Захарченко предрек перенос госграницы ДНР к Днестру

15 марта 2017 | 14:31

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что государственная граница республики в скором времени может пройти в районе реки Днестр. Об этом он сказал на пресс-конференции в Донецке.

Захарченко объяснил, что указ о госгранице ДНР подписал для того, чтобы правоохранительные органы могли на законных основаниях арестовывать тех людей, которых «мы не хотим здесь видеть».



«Если линия фронта через 10 дней будет под Славянском, то согласно этому указу это и будет госграницей. Через 50 дней мы можем быть под Харьковом. Знаете, это линия фронта, а линия фронта двигается. А наша настоящая госграница может проходить и по Днестру», — объяснил глава ДНР.



По его словам, окончательные рубежи ДНР будут установлены тогда, когда «мы сами решим, что это наша земля».