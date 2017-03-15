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Песков считает работу российских банков в Украине нецелесообразной

15 марта 2017 | 14:29

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Подразделениям российских банков на сегодняшний день работать на Украине опасно и нецелесообразно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, сложившаяся ситуация «абсолютно уничтожает вообще инвестиционный климат на Украине».


«Мы выражаем непонимание в связи с неспособностью или нежеланием правоохранительных органов Украины воспрепятствовать радикальным элементам в их действиях, фактически тождественных вандализму, в отношении наших банков. Мы все-таки надеемся, что какая-то безопасность имущества, а главное — безопасность тех, кто является сотрудниками этих финансово-кредитных организаций, будет обеспечена», — отметил Песков.

Сбербанка РФ с 15 марта ограничила выдачу наличных средств физическим лицам в кассах банка в связи с блокированием работы отделений, а также повреждением банкоматов.



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