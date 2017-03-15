Поліцейські розповіли нардепам про інцидент на блокпосту Слов’янська

15 марта 2017 | 14:25

Сьогодні, 15 березня, четверо працівників поліції з трибуни Верховної Ради України розповіли подробиці про намагання прорватися через блокпост колони автомобілів на чолі з народним депутатом України Володимиром Парасюком.

За словами командира роти спеціального призначення при ГУНПУ в Донецькій області полковника поліції Юрія Голубана близько 19 години до блокпосту при в’їзді в Слов’янськ під’їхала колона із 13 автомобілів, яку супроводжував народний депутат України Парасюк. Не зважаючи на законні вимоги поліцейських надати документи та автомобілі для огляду, народний депутат створив конфліктну ситуацію, внаслідок якої проти поліцейських було застосовано газові балончики.

«В результаті цих дій постраждало шість поліцейських – три з опіками очей і обличчя, один з пошкодженням ноги і два з серйозними гематомами, які наніс саме (Володимир) Парасюк», – сказав Юрій Голубан, додавши, що у 2014 році, навіть бувши на пенсії після служби у міліції і СБУ, він повернувся на службу добровольцем.

Начальник кримінальної поліції Слов’янського відділу поліції Павло Свір повідомив, що у 2014 році в числі інших правоохоронців вийшов з Донецька, вивізши звідти зброю двох відділів міліції. За це бойовики взяли в полон його сестру і вимагали, аби Павло Свір повернувся до міста.

«Те, що вчора відбувалося на блокпосту – стоїш з «відкритим ротом» і не розумієш, як таке може відбуватися у цивілізованій державі. Люди, які були з народним депутатом, сказали мені в обличчя, що будуть шукати наші родини і вирізати наших дітей. Чесно сказати – я не чув таких слів навіть «по той бік барикади», – сказав Павло Свір.

Департамент комунікації Національної поліції України