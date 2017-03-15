Канадские проститутки времен Великой депрессии







Изобилие притонов, борделей и игорных домов сделало из Монреаля настоящую столицу экзотического отдыха.



В 1933 году в США был отменен сухой закон. Сразу после этого Монреаль начал терять свою былую привлекательность — приток туристов из США сократился. В 1940 году городские власти начали активно бороться с коррупцией и незаконным бизнесом в Монреале, что привело к аресту многих проституток.





Можно заметить, что эти женщины старались выглядеть модно: сильно выщипанные брови, завитые волосы и ярко накрашенные губы. На фотографиях есть и влиятельные владелицы борделей Монреаля.





Мадам Лилиан Браун (Ида Кац) — одна из трех самых влиятельных владелиц борделя в то время.



В 1930-е в этом канадском городе было около 5 тысяч зарегистрированных проституток, еще около 15 тысяч подрабатывали продажей тела время от времени.





Два часа с проституткой в середине 1930-х стоили 5 американских долларов — сегодня эта сумма эквивалентна 80-85 долларам.





Энни Паркер, арестована в 1941 году.



Еще раз стоит уточнить, что 1930-е — это время Великой Депрессии, затронувшей и Канаду. Имея двух клиентов в день, проститутка в Монреале обеспечивала себе тогда вполне безбедную жизнь.





Жанин Лебрун, по профессии горничная, была арестована за содержание борделя.



Однако даже большие по тем временам деньги не могли соблазнить молодых девушек из традиционных семей выйти на панель, какие бы материальные затруднения они ни испытывали.





Проституция в те годы была уделом маргиналов, отвергнутых обществом женщин — выпивох, бывших заключенных, инвалидов, а также представителей богемы (которые в иерархии традиционного общества тоже находились в самом низу). Усредненный возраст проститутки того времени — 40-45 лет.





Эти портреты монреальских проституток начала 1940-х попали в картотеку местной полиции после того, как женщины совершили какие-либо преступления, так или иначе связанные с проституцией.



























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