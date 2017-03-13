Кремль отправит на Евровиденье ватницу

13 марта 2017 | 12:39

Кремль не видит ничего провокационного в выборе Юлии Самойловой в качестве представителя России на песенном конкурсе "Евровидение-2017", который пройдет в Киеве, и не увязывает эту тему с выступлением певицы в Крыму.

"Я бы не стал употреблять таких слов как провокация, это выбор телеканала, который направляет участника. Ничего провокационного мы здесь не видим", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В Крыму бывали все практически, наверное, нет людей, которые не бывали в Крыму", - отметил он, отвечая на вопрос, может ли участие Самойловой в концерте в Крыму в 2015 году помешать ей выступить на "Евровидении".

"Это все-таки международный конкурс и страна-организатор конкурса должна следовать тем правилам, по которым этот конкурс приводится", - подчеркнул представитель Кремля