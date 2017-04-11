Опыты нацистских медиков и идеальный солдат

Разреженный воздух

Опыты, проводившиеся с ограничением воздуха или полным его отсутствием, требовались для полётов на больших высотах, чем занималось ведомство Вернера фон Брауна. Ракетчикам необходимо было знать, как поведёт себя организм человека в разреженном воздухе или при низком давлении. Поэтому своих подопытных доктор Рашер загонял в барокамеру и начинал планомерно откачивать кислород. Результаты были чудовищными. Люди погибали в страшных мучениях, зато доктор Рашер мог спокойно запротоколировать свои наблюдения. На «наблюдения» Рашер израсходовал примерно 200 человек.

Один из свидетелей, на что уж привычный человек, охранник, описывал действия Рашера такими словами: «Я лично видел через наблюдательный глазок камеры, как один заключённый находился в разреженном пространстве до тех пор, пока у него не лопнули легкие. Некоторые эксперименты вызывали у людей такое давление в голове, что они сходили с ума и рвали на себе волосы, стараясь освободиться от этого давления. В своем безумии они разрывали себе лицо и голову ногтями в попытке покалечить себя, они разбивали себе головы о стены, они кричали, пытаясь облегчить боль в ушах от давления».

Сам эксперимент задумывался в благих целях: если летчики страдали от падения или повышения давления, вот и нужно было найти способ, как с этим бороться, а чтобы знать, как бороться, сначала требовалось понять, что с человеческим организмом в таких условиях происходит. Иначе чем опытным путем этого не понять.

Рашер и фиксировал все видимые глазом физические и психические изменения. А затем вскрывал трупы и фиксировал изменения в тканях. Это было бесчеловечно… но не для учёного. А сама идея была гуманной: помочь людям выживать.

Интересовало доктора и как влияет содержание кислорода в воздухе на процесс дыхания. Сухим научным языком он пояснял на Нюрнбергском трибунале: «Опыт проводился в условиях отсутствия кислорода, соответствующих высоте 8820 метров. Испытуемым был еврей 37 лет в хорошем физическом состоянии. Дыхание продолжалось в течение 30 минут. Через четыре минуты после начала испытуемый стал покрываться потом и крутить головой. Пять минут спустя появились спазмы; между шестой и десятой минутами увеличилась частота дыхания, испытуемый стал терять сознание. С одиннадцатой по тридцатую минуту дыхание замедлилось до трех вдохов в минуту и полностью прекратилось к концу срока испытания. Спустя полчаса после прекращения дыхания началось вскрытие».

Наиболее интересные ткани испытуемых доктор сохранял как препараты: «Час спустя после прекращения дыхания происходит удаление головного мозга с полным отделением спинного мозга. После этого — 40 секунд затишья действия предсердия. Затем удары вновь начинаются и окончательно прекращаются спустя 8 минут. В артериях мозга оказывается достаточно воздуха. Анатомические препараты сохраняются для последующего использования мной».

Возможности дыхания проверялись в различных условиях, в отчете Гиммлеру Рашер сообщал: «Вопрос возникновения воздушной эмболии исследовался в 10 случаях. Во время длительного эксперимента на высоте 12 километров испытуемые частично умирали через полчаса. При вскрытии черепа под водой обнаруживалась с избытком воздушная эмболия в сосудах головного мозга. Чтобы доказать это, отдельные испытуемые после относительного отдыха перед возвращением сознания под водой были доведены до летального исхода. Открытие черепа, грудной и брюшной полости проводились тоже под водой и доказывали в итоге присутствие большого количества воздушных эмболий в коронарных сосудах, сосудах головного мозга, в печени, кишечнике».

Холодная вода

Не менее важные опыты он проводил для ВМФ и полярной авиации. Основная беда моряков и полярных лётчиков была в переохлаждении. Если моряк или летчик оказывались в ледяной воде, несмотря даже на теплый костюм, который мигом промокал насквозь, переохлаждение вело к неминуемой смерти. Поскольку русские и союзники систематически пускали на дно немецкие корабли и сбивали в полярных широтах немецкие самолеты, даже те, кто остался жив, всё равно погибали. Военные потребовали от Рашера инструкций, как вести себя потерпевшим кораблекрушение или аварию самолета, чтобы спасти себе жизнь.

Прежде чем дать инструкцию, Рашер взялся глубоко вникнуть в вопрос. Ему важно было понять, сколько времени человек в ледяной воде остается жив, когда начинает терять сознание, каким образом можно предотвратить гибель. Поэтому опыты делились на несколько серий. Первую можно назвать «условия смерти». Для этих опытов людей помещали в различные ёмкости с ледяной водой и беспристрастно протоколировали все процессы, которые предшествуют гибели. Для экспериментов выбирались люди разного веса, возраста, национальности.

Одновременно аналогичные опыты он делал и для горнопехотных частей Рейха. Но в этом случае испытуемого помещали не в бадью с ледяной водой, а голым на снег при очень низких температурах и тоже наблюдали, что происходит с человеком при воздействии холода. Все данные сопровождались графиками и были обработаны статистически.

Отчитываясь перед Гиммлером, Рашер сообщал: «Испытуемых погружали в воду в полном лётном снаряжении с капюшоном. Спасательные жилеты удерживали их на поверхности. Эксперименты проводились при температуре воды от 2,5 до 12 градусов Цельсия. В первой серии испытаний задняя часть щек и основание черепа находились под водой. Во второй — погружались задняя часть шеи и мозжечок. С помощью электрического термометра была измерена температура в желудке и прямой кишке, составлявшая соответственно 27,5 градуса и 27,6 градуса по Цельсию. Смерть наступала лишь в том случае, если продолговатый мозг и мозжечок были погружены в воду. При вскрытии после смерти в указанных условиях было установлено, что большая масса крови, до полулитра, скапливалась в черепной полости. В сердце регулярно обнаруживалось максимальное расширение правого желудочка. Испытуемые при подобных опытах неизбежно погибали, несмотря на все усилия по спасению, если температура тела падала до 28 градусов по Цельсию.

Данные вскрытия, подводил итог Рашер, доказывали важность обогрева головы и необходимость защищать шею, что должно быть учтено при разработке губчатого защитного комбинезона.

Вторую серию опытов можно назвать опытами с оживлением. В этих экспериментах людей доводили до пограничного состояния и пробовали применить различные средства спасения — отогревали воздухом, водой, тёплыми вещами, телами других людей. Наивысшие результаты дали попытки отогревать умирающих другими телами, чаще всего женскими, и половым возбуждением.

Боль ради идеального солдата

Вопросами выживания занимался не только Рашер.

Берта Оберхейзер, доктор лагеря Равенсбрук, которую боялись все заключённые, потому что попасть на опыты к ней означало медленную и страшную смерть, экспериментировала с телесными повреждениями, нанося своим заключённым полькам глубокие раны и регистрируя, когда начинается гангрена, или пересаживала костные ткани, отчего её польки тоже гибли.

Доктор Менгеле в Освенциме проводил исследования над близнецами. Особенно Менгеле интересовало, чувствует ли второй близнец боль, если её причинять первому, помещенному в другой комнате. Его также интересовало, в каких случаях рождаются близнецы, и каким образом устроить так, чтобы у нордического солдата рождались двойняшки или тройняшки.

Это была мечта Гиммлера: увеличить арийское потомство в кратчайшие сроки. Доктор Менгеле использовал 1500 пар близнецов, немногие из них выжили, и как правило — только один из пары.

Другие доктора проводили эксперименты по влиянию морской воды на организм человека и выясняли, сколько он может прожить, если будет пить только солёную воду; существовала целая серия экспериментов, связанных с умерщвлением (так называемой лёгкой смертью, или эвтаназией), со стерилизацией или полной кастрацией. На заключённых проводились опыты по воздействию рентгеновского или ультрафиолетового облучения, на них тестировали препараты, которые должны были сражаться с неизлечимыми болезнями, на них опробовалось бактериологическое и химическое оружие.

Но все эти опыты, по большому счету, не были экспериментами института Аненербе. Это были эксперименты, которые проводились в рамках присоединённого в начале войны Военного института научных исследований. Гиммлер не мог не включить новый институт в структуру Аненербе: он мечтал получить идеального солдата.

ТОЛКОВАТЕЛЬ