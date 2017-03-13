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"ДНР" опыбликовал список объектов, отжатых у Украины

13 марта 2017 | 08:33

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Террористическая организация "ДНР" опубликовала на своем ресурсе список украинских предприятий, на которых "введена временная администрация" или перешедших под их управление. В него вошло 43 предприятия.


Как отмечается, под управление "Внешторгсервис", который создали боевики, перешли такие предприятия:

- Филиал "Металлургический комплекс" ЧАО "Донецксталь" металлургический завод;

- ЧАО "Макеевкокс";

- ПАО "Ясиновский коксохимический завод";

- ЧАО "Енакиевский металлургический завод";

- Макеевский филиал ПАО "Енакиевский металлургический завод";

- ПАО "Харцызский трубный завод";

- ПАО "Эр Ликид";

- ЧАО "Енакиевский коксохимпром";

- ЧАО "Докучаевский флюсо-доломитный комбинат".

Под управление самопровозглашенного "министерства промышленности и торговли ДНР" перешли:

- ПАО "Концерн Стирол";

- ПАО "Донецькокс";

- ЧАО "Комсомольское рудоуправление";

- Донецкий электротехнический завод;

- ЧАО "Донецксталь-металлургический завод Донецк"; 

"Министерство угля и энергетики ДНР" будет контролировать работу "временных администраций", управляющих:

- ПАО "ДТЭК Шахта" Комсомолец Донбасса ";

- ООО "Моспинское ВПП";

- ЧАО "ЦОФ" Колосниковская ";

- ООО "ДТЭК Сервис";

- ООО "Электроналадка";

- Арендное предприятие Шахта им. А.Ф. Засядько;

- ОП "Зуевская ТЭС" (ООО "Востокэнерго")

- "ДТЭК Высоковольтные сети";

- "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь";

- "ДТЭК Донецкоблэнерго";

- ООО "Инвест - Транс";

- ООО "Росукртранс";

- ООО "ТриМоб";

- ПАО "Укртелеком";

- ООО "Астелит (ООО" Лайфселл ")

- ООО "Донецкая мижнароднв школа "Григоровская";

- ООО "Редакция газеты "Донецкие новости";

- HarvEast Holding;

- ООО "Метинвест-СМЦ";

- ООО "Комплекс Пушкинский";

- Корпорация межрегиональный промышленный союз;

- ОАО "Украинская акционерная страховая "АСКА";

- ПАО "ПУМБ";

- ООО "7 ЛИНИЯ";

- ООО "Донбасс Арена";

- ООО "Отель "Донбасс-Палас";

- ООО "Проект - 2012 (Отель Park Inn by Radisson Donetsk)

- ЧАО "Футбольный клуб "Шахтер" СТБ "Кирша";

- ЧАО "Люкс".



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