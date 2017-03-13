"ДНР" опыбликовал список объектов, отжатых у Украины

Как отмечается, под управление "Внешторгсервис", который создали боевики, перешли такие предприятия:

Террористическая организация "ДНР" опубликовала на своем ресурсе список украинских предприятий, на которых "введена временная администрация" или перешедших под их управление. В него вошло 43 предприятия.