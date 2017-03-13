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"ДНР" опыбликовал список объектов, отжатых у Украины
13 марта 2017 | 08:33
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Террористическая организация "ДНР" опубликовала на своем ресурсе список украинских предприятий, на которых "введена временная администрация" или перешедших под их управление. В него вошло 43 предприятия.
Как отмечается, под управление "Внешторгсервис", который создали боевики, перешли такие предприятия:
- Филиал "Металлургический комплекс" ЧАО "Донецксталь" металлургический завод;
- ЧАО "Макеевкокс";
- ПАО "Ясиновский коксохимический завод";
- ЧАО "Енакиевский металлургический завод";
- Макеевский филиал ПАО "Енакиевский металлургический завод";
- ПАО "Харцызский трубный завод";
- ПАО "Эр Ликид";
- ЧАО "Енакиевский коксохимпром";
- ЧАО "Докучаевский флюсо-доломитный комбинат".
Под управление самопровозглашенного "министерства промышленности и торговли ДНР" перешли:
- ПАО "Концерн Стирол";
- ПАО "Донецькокс";
- ЧАО "Комсомольское рудоуправление";
- Донецкий электротехнический завод;
- ЧАО "Донецксталь-металлургический завод Донецк";
"Министерство угля и энергетики ДНР" будет контролировать работу "временных администраций", управляющих:
- ПАО "ДТЭК Шахта" Комсомолец Донбасса ";
- ООО "Моспинское ВПП";
- ЧАО "ЦОФ" Колосниковская ";
- ООО "ДТЭК Сервис";
- ООО "Электроналадка";
- Арендное предприятие Шахта им. А.Ф. Засядько;
- ОП "Зуевская ТЭС" (ООО "Востокэнерго")
- "ДТЭК Высоковольтные сети";
- "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь";
- "ДТЭК Донецкоблэнерго";
- ООО "Инвест - Транс";
- ООО "Росукртранс";
- ООО "ТриМоб";
- ПАО "Укртелеком";
- ООО "Астелит (ООО" Лайфселл ")
- ООО "Донецкая мижнароднв школа "Григоровская";
- ООО "Редакция газеты "Донецкие новости";
- HarvEast Holding;
- ООО "Метинвест-СМЦ";
- ООО "Комплекс Пушкинский";
- Корпорация межрегиональный промышленный союз;
- ОАО "Украинская акционерная страховая "АСКА";
- ПАО "ПУМБ";
- ООО "7 ЛИНИЯ";
- ООО "Донбасс Арена";
- ООО "Отель "Донбасс-Палас";
- ООО "Проект - 2012 (Отель Park Inn by Radisson Donetsk)
- ЧАО "Футбольный клуб "Шахтер" СТБ "Кирша";
- ЧАО "Люкс".
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