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В Коломые откроется производство автокомпонентов на 8000 рабочих мест
10 марта 2017 | 08:43
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Во время визита в Ивано-Франковскую область Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время в Коломые появится новый завод по производству автокомпонентов, который создаст в области 8000 рабочих мест.
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