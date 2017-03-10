ТЕМА

В Коломые откроется производство автокомпонентов на 8000 рабочих мест

10 марта 2017 | 08:43

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Во время визита в Ивано-Франковскую область Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время в Коломые появится новый завод по производству автокомпонентов, который создаст в области 8000 рабочих мест.


Завод будет построен в окрестностях Коломыи немецкими инвесторами. 

Напомним, что это уже 5-й завод по производству автокомпонентов в Западном регионе. Таким образом Украина становится кластером по производству автокомпонентов для обеспечения европейских автосборочных заводов.


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