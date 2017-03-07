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Злетіла ракета з українським двигуном
07 марта 2017 | 15:37
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Президент України Петро Порошенко привітав запуск ракети-носія легкого класу Vega, двигун якої виготовлений на українському підприємстві. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні з космодрому Куру відбувся успішний пуск ракети-носія легкого класу Vega. Маршовий двигун РД-843 4-го ступеня ракети-носія розроблений Державним підприємством “Конструкторське бюро “Південне” та виготовлений Державним підприємством “ВО "Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова". Це вже дев’ятий пуск у рамках програми Vega та перший у цьому році”, - написав Президент.
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