Щк двом катам з психлікарні оголосили підозру

07 марта 2017 | 15:35

На Сумщині прокуратура повідомила про підозру ще двом медичним працівникам, які причетні до катування пацієнтів психіатричної лікарні. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури сумської області.

Наразі окрім колишнього головного лікаря Обласної спеціалізованої психіатричної лікарні, також вручено повідомлення про підозру в неналежному виконанні своїх професійних обов’язків завідуючому психіатрично-діагностичного відділення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказаний медичний працівник недооцінив стан п’яти хворих, неправильно встановив їм діагноз, не призначив відповідне обстеження та лікування. У подальшому зазначені пацієнти померли у відділенні закладу. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч.1 ст.140 (неналежне виконанян професійних обов’язків) КК України.

Разом з тим, повідомлено про підозру в складанні завідомо неправдивих офіційних документів завідуючій патологоанатомічним відділенням комунального закладу “Охтирська центральна лікарня”.

Згідно з висновками судово-медичних експертиз за результатами ексгумації встановлено, що лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії не проводила повний патологоанатомічний розтин чотирьох трупів із дослідженням всіх порожнин тіла та внутрішніх органів, при цьому умисно склала завідомо неправдиві протоколи патологоанатомічного дослідження із зазначенням недостовірних причин смерті пацієнтів психіатричної лікарні. Завідуючій відділенням інкриміновано вчинення злочину за ч.1 ст.366 (службове підроблення) КК України.

Нагадуємо, що в рамках кримінального провадження проведено ексгумацію семи трупів пацієнтів Обласної спеціалізованої психіатричної лікарні № 2, які померли в грудні 2016 року від хвороб, не пов’язаних із захворюванням дихальних шляхів. Однак, згідно з офіційними результатами проведеної ексгумації з’ясувалось, що патологоанатомічне дослідження трупів взагалі не проводилось, складені документи підроблені, причиною смерті п’яти пацієнтів є гостра пневмонія, зумовлена тривалим перебуванням у приміщенні з пониженою температурою. Колишньому головному лікарю зазначеного медичного закладу повідомлено про підозру в катуванні холодом та залишення у небезпеці пацієнтів.