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Прокуратура стягнула з підприємства "Укрспецекспорту" 1,2 млн.грн. штрафів
07 марта 2017 | 11:21
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Військова прокуратура повернула у бюджет 1,2 млн грн штрафних санкцій за несвоєчасну поставку двигунів до військової техніки.
Військовою Центрального регіону України забезпечено виконання рішення господарського суду міста Києва, яким Дочірня установа «Державної компанії «Укрспецекспорт» - Державна госпрозрахункова зовнішньоторговельна та інвестиційна фірма «Укрінмаш» сплатила Міністерству оборони України штрафі санкції за неналежне виконання умов договору з поставки двигунів до військової техніки за державні кошти в сумі 1,2 млн грн.
Між Міністерством оборони України та вказаним дочірнім підприємством укладено договір на закупівлю двигунів до БТР-80. Втім, у визначений термін двигуни не було поставлено до оборонного відомства.
Військовою прокуратурою регіону заявлено позов про стягнення штрафних санкцій з держпідприємства за порушення договірних зобов’язань, який наприкінці 2016 року судом задоволено та наразі реально виконано.
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