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По делу об убийстве посла Карлова в Турции арестовали русскую сутенерку

06 марта 2017 | 13:34

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Турецкая полиция арестовала россиянку Екатерину Б., которая может быть связана с убийцей российского посла Андрея Карлова. Об этом сообщил телеканала A Haber.


Отмечается, что она в ноябре прошлого года связывалась по телефону с убийцей посла Мевлютом Мертом Алтынташем, а также звонила в Российский центр культуры в Анкаре. На допросе она призналась, что связывалась с Алтынташем в основном путем переписки в мессенджерах.

По информации газеты Sabah, 33-летняя Екатерина занималась в Анкаре сутенерством, организуя в отелях встречи местных крупных бизнесменов с женщинами. Эти встречи она помогала организовывать с помощью двух сайтов интимных услуг. Кроме того, ей якобы помогал в этом деле парикмахер, работающий в столичном районе Чанкая. 

В настоящее время россиянка по решению суда находится под стражей в одной из тюрем Анкары.

 

Посольство РФ направило официальный запрос для подтверждения обнародованной в СМИ информации об аресте россиянки по делу об убийстве посла Карлова. Об этом сообщила корр. ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова. "В связи с появившимися в последнее время в СМИ публикациями посольство направило официальный запрос турецкой стороне для выяснения причины, даты и обстоятельств задержания и ареста указанной российской гражданки. Пока ответа от турецкой стороны мы не получили", - сказала она.

Касимова также напомнила, что "сразу после убийства посла было начато совместное разбирательство при участии оперативно-следственных групп РФ и Турции". "В Анкару приезжала группа следователей из России. В процессе разбирательства задерживались и допрашивались турецкие и российские граждане", - сказала она.

Карлов был убит вечером 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший на него полицейский Мевлют Мерт Алтынташ был ликвидирован. В МИД РФ произошедшее назвали терактом, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма".


ТАСС



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