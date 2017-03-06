“Там був порушений паспорт ведення робіт в газовому режимі. Львівське науково-експертне управління при Держпраці дало дозвіл на відповідний спосіб провітрювання на цій шахті... але на цій ділянці не було достатньо повітря для вентиляції, що утворило концентрацію газу-метану з перевищеною нормаю”, — зазначив він.

Він додав, що якщо управління Держпраці дало дозвіл на відповідний спосіб провітрювання шахти, на їх совісті ця аварія.

“Якщо некомпетентні представники науково-експертного управління затвердили таку схему, тобто відповідний спосіб провітрювання шахти, на цій дільниці, що призвело вибух... то на їх совісті ця аварія”, — сказав він.

Нагадаємо, за даними ДСНС, 2 березня о 12:46 у селі Глухів Сокальського району Львівської області на шахті №10 "Степова" ВАТ "Львіввугілля" на горизонті 550 м, в 119-у конвеєрі внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи.

На шахті працювало 172 гірника, на аварійній ділянці 34 гірника, з яких 8 загинуло та 6 гірників з травмами піднято на поверхню.