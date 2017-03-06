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М.Волинець розповів про причину вибуху на шахті "Степова"

06 марта 2017 | 13:29

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Причиною аварії на шахті "Степова", що на Львівщині, зокрема стала неправильна організація системи вентиляції. Про це під час брифінгу повідомив керівник Незалежної профспілки шахтарів Михайло Волинець, передає кореспондент УНН.


 

“Там був порушений паспорт ведення робіт в газовому режимі. Львівське науково-експертне управління при Держпраці дало дозвіл на відповідний спосіб провітрювання на цій шахті... але на цій ділянці не було достатньо повітря для вентиляції, що утворило концентрацію газу-метану з перевищеною нормаю”, — зазначив він.

Він додав, що якщо управління Держпраці дало дозвіл на відповідний спосіб провітрювання шахти, на їх совісті ця аварія.

“Якщо некомпетентні представники науково-експертного управління затвердили таку схему, тобто відповідний спосіб провітрювання шахти, на цій дільниці, що призвело вибух... то на їх совісті ця аварія”, — сказав він.

Нагадаємо, за даними ДСНС, 2 березня о 12:46 у селі Глухів Сокальського району Львівської області на шахті №10 "Степова" ВАТ "Львіввугілля" на горизонті 550 м, в 119-у конвеєрі внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи.

На шахті працювало 172 гірника, на аварійній ділянці 34 гірника, з яких 8 загинуло та 6 гірників з травмами піднято на поверхню.

УНН


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