Киев обогнал Нью-Йорк по автомобилизации

“Киев середины 80-х годов - пустынные дороги, мало машин, отсутствие пробок. В это время в Киеве на 1000 человек приходилось около 125 автомобилей. После развала СССР их количество кардинально увеличилось. Сейчас в Киеве владельцев автомобилей уже практически вдвое больше - 213”, - сообщает транспортный эксперт, член Совета по урбанистике при КГГА Дмитрий Беcпалов.

Для сравнения: в Гонконге - 59 автомобилей на тысячу жителей, Стамбуле - 139, Нью-Йорке - 209, Москве - 297, Берлине - 317, в Лондоне - 345. Уровень автомобилизации населения всегда является высоким в развитых странах.

Однако, по словам эксперта, есть и другой показатель. Он должен уравновешивать эти высокие цифры. Это т.н. коэффициент автомобилепользования, но в Киеве и он очень высокий.

“Если у вас есть доступ к личному автомобилю, в скольких процентах случаев вы предоставите ему преимущество перед другими видами транспорта? Так вот, в Киеве в 88% случаев горожане воспользуются своим авто”, - говорит Дмитрий Беспалов.

В Европе собственными машинами постоянно пользуются практически вдвое меньше людей (в среднем около 50%), объясняет эксперт.

“Наши немецкие коллеги были очень удивлены такому высокому коэффициенту автомобилепользования в Киеве. Потому что немцы очень рациональные - они считают деньги. Если им на автомобиле дороже ехать, они откажутся от поездки на авто в пользу велосипеда или общественного транспорта. У нас горожане ездят на авто, даже если это намного дороже”, - говорит Беспалов.

По его словам, у киевской власти есть план улучшения городского транспорта. Он подробно расписан на ста страницах по рекомендациям Всемирного банка. Согласно информации, которую подготовил для ДжоИнфоМедиа журналист Георгий Полтавчук, Беспалов был руководителем проекта. Если его внедрить, среднее время поездки, количество пересадок при поездке в определенную точку должно уменьшиться, отмечает Беспалов.

Также, по плану, в 4 раза должно уменьшиться количество “Богданов”. Сейчас они перевозят ежедневно 1,1 миллиона пассажиров. Через 2-3 года это количество должно существенно уменьшиться - до 300 тыс. в день. “Богданы” должны заменить большие 12-метровые троллейбусы. Но от маршруток будет избавиться не так легко, уверен эксперт.

“По нашим грубым расчетам, в этой системе “крутится” примерно 1,5 миллиарда гривен в год, и это было еще до подорожания. Так вот, системы с таким количеством кэша очень устойчивы к любым изменениям”, - сказал Дмитрий Беспалов.

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