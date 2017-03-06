Тойота вышла на тропу войны с Тесла

Японский автомобильный гигант Toyota начал серийное производство первого в мире автомобиля с водородным двигателем. Новый седан "Mirai" работает только на водороде, а вместо вредных выхлопов производит чистую воду. По словам конструкторов, одной заправки хватит на 650 км пути, передает Joinfo.ua со ссылкой на SShut.

Цена новинки в Японии составит около $60 тыс. При этом правительство страны объявило, что все покупатели экологичных седанов получат от государства субсидии в размере $17 тыс.

На полном баке седан может проехать около 650 км, а стоимость заправки бака в расчете на 100 км составляет всего $0,1.

Теперь самое интересное. Заправка авто на водородном топливе

Где же автомобиль, работающий на водородном топливе прикажете заправлять? Сегодня заправочные станции водородом - это даже не редкость, а скорее экзотика. Первые заправочные станции водородом появились в Японии. Также 7 заправочных станций есть в Дании, 10 заправок в США, 18 в Германии и аж 4 в Великобритании. К концу 2015 года в Германии планировали построить 50 заправочных станций (данных на сейчас нет), с увеличением этого числа до 400 к 2023 году.

Сколько стоит заправка авто на водороде?

Точных данных нет. Но известно, что в Германии килограмм водорода стоит около 10 евро, а заправка полного бака (емкостью в 4.7кг) обойдется примерно в 45 евро. Итого: запас хода = около 600км, соответственно цена проезда составит 7-8 евро на 100 километров. При массовом производстве подобных автомобилей цена топлива может значительно уменьшиться.

В ближайшее время на рынок водородных автомобилей планирует выйти и Honda. Компания начинает продажи модели FCV.