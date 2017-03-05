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У Києві заарештували головний офіс страхової компанії
05 марта 2017 | 14:58
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Суд заарештував головний офіс СК Просто-Страхування у Києві.
Суд заарештував головний офіс СК Просто-Страхування у Києві Печерський районний суд Києва заарештував головний офіс страхової компанії Просто-Страхування (Київ) на вулиці Герцена, 10 у столиці. Про це свідчать матеріали суду, передають Українські новини. Згідно з ними, Національна поліція з жовтня 2015 року проводить розслідування у відношенні 2 фізичних осіб, які намагалися заволодіти часткою третього фізособи в статутному капіталі ТОВ Інвестиційний консалтинг. За даними слідства, ці фізособи є кінцевими бенефіціарними власниками СК Просто-Страхування. Суддя прийшов до висновку, що для забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної фізичній та недопущення відчуження майна необхідно заарештувати будівлі готельно-офісного центру на вулиці Герцена, 10, де знаходиться головний офіс СК Просто-Страхування. СК Просто-Страхування зареєстрована в 1997 році, займається ризиковим страхуванням. У січні кіпрська Astroway Limited вийшла зі складу СК Просто-Страхування.
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