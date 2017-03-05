ТЕМА

У Києві заарештували головний офіс страхової компанії

05 марта 2017 | 14:58

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Суд заарештував головний офіс СК Просто-Страхування у Києві.


Суд заарештував головний офіс СК Просто-Страхування у Києві Печерський районний суд Києва заарештував головний офіс страхової компанії Просто-Страхування (Київ) на вулиці Герцена, 10 у столиці. Про це свідчать матеріали суду, передають Українські новини. Згідно з ними, Національна поліція з жовтня 2015 року проводить розслідування у відношенні 2 фізичних осіб, які намагалися заволодіти часткою третього фізособи в статутному капіталі ТОВ Інвестиційний консалтинг. За даними слідства, ці фізособи є кінцевими бенефіціарними власниками СК Просто-Страхування. Суддя прийшов до висновку, що для забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної фізичній та недопущення відчуження майна необхідно заарештувати будівлі готельно-офісного центру на вулиці Герцена, 10, де знаходиться головний офіс СК Просто-Страхування. СК Просто-Страхування зареєстрована в 1997 році, займається ризиковим страхуванням. У січні кіпрська Astroway Limited вийшла зі складу СК Просто-Страхування.

Поделиться
Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

зачем тут комментарии?..
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100