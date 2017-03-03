Управделами НАНУ подозревают в ущербе на 21 млн.грн.

03 марта 2017 | 15:09

Управляющему делами Национальной академии наук Украины сообщено о подозрении в злоупотреблениях на сумму более 21 млн гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

В пятницу, 3 марта 2017 года, правоохранителями сообщено о подозрении управляющему делами Национальной академии наук Украины. Должностному лицу инкриминируют злоупотребление властью или служебным положением.

Досудебным расследованием установлено, что в 2014 году служащий академии без проведения обязательной независимой оценки стоимости имущества, в нарушение норм действующего законодательства Украины и своих служебных полномочий, подписал мировое соглашение о передаче доли недвижимости, построенной на земельном участке НАН Украины, расположенной на ул. Васильковской в ​​Голосеевском районе столицы, безосновательно при этом изменив предмет иска.

Согласно заключению судебно-экономической экспертизы вследствие злоупотреблений служащего академии нанесен ущерб на сумму более 21,7 млн гривен.

Сейчас в суд направлено ходатайство об отстранении чиновника от занимаемой должности.

Следствие продолжается.