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Управделами НАНУ подозревают в ущербе на 21 млн.грн.

03 марта 2017 | 15:09

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Управляющему делами Национальной академии наук Украины сообщено о подозрении в злоупотреблениях на сумму более 21 млн гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.


В пятницу, 3 марта 2017 года, правоохранителями сообщено о подозрении управляющему делами Национальной академии наук Украины. Должностному лицу инкриминируют злоупотребление властью или служебным положением.

Досудебным расследованием установлено, что в 2014 году служащий академии без проведения обязательной независимой оценки стоимости имущества, в нарушение норм действующего законодательства Украины и своих служебных полномочий, подписал мировое соглашение о передаче доли недвижимости, построенной на земельном участке НАН Украины, расположенной на ул. Васильковской в ​​Голосеевском районе столицы, безосновательно при этом изменив предмет иска.

Согласно заключению судебно-экономической экспертизы вследствие злоупотреблений служащего академии нанесен ущерб на сумму более 21,7 млн гривен.

Сейчас в суд направлено ходатайство об отстранении чиновника от занимаемой должности.

Следствие продолжается.



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