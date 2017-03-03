Гройсман: "Нужна реформа госслужбы"

03 марта 2017 | 15:07

В рамках реформы государственного управления в Украине должен появиться профессиональный и качественный корпус государственной службы. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время стратегической сессии в формате мирового кафе "Государственное управление: перезагрузка", передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

"Когда мы говорим о том, что мы хотим иметь профессиональных врачей, педагогов, войско, мы должны получить профессиональный и качественный корпус государственной службы", - подчеркнул В.Гройсман.

Эффективное государственное управление имеет стратегическое значение для Украины, отметил глава правительства. В каждой сфере жизни в стране сегодня наблюдается институциональная слабость. Власть потеряла доверие к себе через в том числе свою некомпетентность и безразличие. Эта ситуация должна быть изменена, убежден глава правительства.

"Фактически, для каждого гражданина важно, чтобы власть была компетентной и качественной, чтобы мы ввели в государственном управлении совершенно новый подход по привлечению тех людей, которые необходимы сегодня для выполнения функций государства", - отметил он.

С этой целью с 1 мая 2016 года со вступлением в силу нового закона было начата реформа государственной службы, напомнил премьер.

Эффективное управление также определено одним из главных приоритетов Среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года.

"В рамках реформы государственного управления нужно менять работу министерств, Правительства, в целом. Также необходимо вводить передовые технологии, которые сделают власть эффективной, прозрачной и быстрой", - подчеркнул Премьер-министр.