Врач пытал пациентов. Его арестовали

03 марта 2017 | 15:00

В Сумской области арестовали главного врача психиатрической больницы по подозрению в истязании пациентов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области.

Сегодня, 3 марта, по ходатайству прокуратуры бывшему главному врачу коммунального учреждения "Областная специализированная психиатрическая больница №2" избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 28.04.2017 года без права внесения залога.

Напоминаем, что 1 марта 2017 года, указанному лицу вручено уведомление о подозрении по ч. 1 ст. 127 (истязание, то есть умышленное причинение физического или морального страдания путем мучения с целью дискриминации) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, повлекшее смерть) УК Украины.

По инициативе прокуратуры в рамках уголовного производства проведена эксгумация семи трупов пациентов коммунального учреждения "Областная специализированная психиатрическая больница № 2", которые умерли в декабре 2016 года.

Установлено, что согласно историям болезней указанных лиц и приобщенных к ним актов патологоанатомического исследования пять пациентов якобы умерли от сердечно-сосудистой недостаточности, один от отека головного мозга, еще один от интоксикации.

Однако, согласно официальным результатам проведенной эксгумации и выводам судебно-медицинских экспертиз, установлено, что патологоанатомическое исследование трупов вообще не проводилось, составленные документы поддельные, причиной смерти пяти пациентов является острая гнойная пневмония, обусловленная длительным пребыванием в помещении с пониженной температурой. Это лица в возрасте от 34 до 69 лет, которые находились на добровольном лечении.

Кроме того, проведено также эксгумацию тела 28-летней девушки, которая умерла еще в феврале 2016 года, в соответствии со свидетельством о смерти, от интоксикации. Установлено, что патологоанатомическое исследование специалистом проведено поверхностно, на трупе обнаружены телесные повреждения в виде перелома всех ребер с обеих сторон и черепно-мозговой травмы с кровоизлиянием внутрь. Указанные телесные повреждения образовались за несколько дней до смерти и находятся в причинной связи со смертью.

Из показаний свидетелей и журналов учета температуры, изъятых в ходе следствия, с ноября 2016 года по январь 2017 года в отделениях больницы, где находились умершие пациенты, температура была недопустимо низкой (от 10 до 18 градусов, при норме - 20 градусов Цельсия), однако главный врач принимала каких-либо действенных мер по решению ситуации. Всего в указанный период на лечении в учреждении находилось 415 пациентов, которые страдали от неудовлетворительных условий, в частности низкой температуры, в результате чего пять из них умерли.

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УНН