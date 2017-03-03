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Врач пытал пациентов. Его арестовали
03 марта 2017 | 15:00
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В Сумской области арестовали главного врача психиатрической больницы по подозрению в истязании пациентов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области.
Сегодня, 3 марта, по ходатайству прокуратуры бывшему главному врачу коммунального учреждения "Областная специализированная психиатрическая больница №2" избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 28.04.2017 года без права внесения залога.
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