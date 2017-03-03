"Управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями ГПУ, осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Януковича В.Ф., Януковича А.В., Ставицкого Э.А., Литовченко П. и других лиц по фактам создания и деятельности преступной организации и завладением в ее составе государственным имуществом - комплексом отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межигорье", общей стоимостью 540 млн грн. 02.03.2017 года в данном уголовном производстве сообщено о подозрении экс-руководителю Государственного управления делами И.Тарасюку" , - сообщил он.

Как отметил Генпрокурор, во время досудебного расследования по месту его жительства проведен обыск, во время которого обнаружено и изъято документы, 1 млн евро, золото и другие вещи, которые имеют значение для следствия.

"Сегодня И. Тарасюку будет избрана мера пресечения", - добавил Ю.Луценко.

Что касается других подозреваемых в этом уголовном производстве, скрывающихся от органа досудебного расследования, а именно Януковича В.Ф., Януковича А.В., Ставицкого Э.А. и Литовченко П., Генеральной прокуратурой Украины внесены ходатайство в Печерский районный суд г.Киева о предоставлении разрешения на осуществление специального предварительного расследования, добавил он.

Следствие в производстве продолжается.