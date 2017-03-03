Лолинда Куклых

— Лолинда, вас называют светской львицей, скажите, а что вы сами в это вкладываете, что это за род занятий?
— Вы знаете, мой духовник, отец Вискозий, сказал, что элитная повседневность, которой я делюсь с простыми людьми, меняет их ментальную прописку и отвлекает от окружающего эшафота. Деятельность, которую я осуществляю собой, направлена на удобрение зла, на помощь тем, кто живет по большой нужде. Например, вчера ездили в приют поклониться сиротам. Сегодня будет откровенная фотосессия с японским кухонным мечом. Завтра полетим на Мальдивы закрывать шашлычный сезон.
— Вы приехали в Москву из провинции, ваш избранник — большой человек во власти. Как вы пришли к такому успеху?
— Постоянная работа над собой. Многие девушки думают, что если они вложились в губы, то клиент на белом коне тут же и прискачет. А дренаж слюны? А контроль давления? На губной фитнесс я хожу ежедневно, и манометр в зеркале всегда включен. Ну и, конечно, у мужчин бывают свои причуды. Они ведь собственники. И если тебя ставят на сигнализацию — то это надо понять и принять.
— А вы как-то расширяете свои знания? Что читаете? Какие изучаете языки?
— Второй язык — вещь серьезная, мне еще рано об этом думать. Так что я пока в поиске. А читаю много. Хотя не могу сказать, какое конкретно меню оставило в душе след, их много.
— И последний вопрос. По-вашему, что такое любовь?
— Любовь? Любовь — это поза, которую во время секса принимает душа.
— Лолинда, вас называют светской львицей, скажите, а что вы сами в это вкладываете, что это за род занятий?