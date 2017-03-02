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В Авдеевке закончилась цивилизация
02 марта 2017 | 10:03
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В штабе АТО призвали волонтеров, которые едут на Донбасс, везти питьевую воду, которая нужна в Авдеевке. Об этом написал пресс-офицер АТО Леонид Матюхин в Facebook, передает УНН.
"Чтобы понять, насколько далеко продвинулась цивилизация, просто отключите воду и свет... и быстро опуститесь с небес цивилизованного существования в реалии грешной земли... Волонтеры, если едете в наши края... везите воду... Авдеевке нужна вода!" - отметил он.
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