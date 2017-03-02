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Выручка "Газпрома" растет
02 марта 2017 | 09:51
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Выручка "Газпрома" от экспорта газа в текущем году может вырасти до $35 млрд с $30 млрд в 2016 году. Об этом сообщил 2 марта на Дне инвестора в Гонконге заместитель председателя правления холдинга Александр Медведев.
"В конце всегда хочется сказать о приятных цифрах: в 2016 году мы получили более $30 млрд валютной выручки и есть перспектива, что эта цифра может быть увеличена в текущем году как минимум до $35 млрд", - сказал он.
Ранее председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков сообщал, что в целом в 2017 году поставки газа в дальнее зарубежье могут быть выше, чем в прошлом году, хотя это и зависит от множества факторов. В частности, "Газпром" с 1 по 23 января 2017 г. увеличил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 23,7% (или на 2,7 млрд кубометров), до 14,1 млрд кубометров.
"Газпром" в 2016 году увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5% по сравнению с 2015 годом - до более 179,3 млрд кубометров, что стало историческим максимумом.
В частности, экспорт "Газпрома" в Великобританию составил 17,8 млрд кубометров газа (рост на 59,9%), во Францию - 11,5 млрд кубометров (на 18,1%), в Польшу - на 24,2% (11,1 млрд кубометров), в Австрию - на 37,9% (6,1 млрд кубометров), в Голландию - на 77,1% (4,2 млрд кубометров), в Данию - на 156,2% (1,7 млрд кубометров).
По сравнению с 2015 г. положительную динамику объема закупок продемонстрировали, в частности, Италия - поставки увеличились на 1,1%, до 24,7 млрд кубометров, Болгария - на 2,1%, до 3,18 млрд кубометров, Греция - на 35%, до 2,68 млрд кубометров, Сербия - на 4,3%, до 1,75 млрд кубометров, Румыния - на 740%, до 1,48 млрд кубометров, Хорватия - на 54,8%, до 0,76 млрд кубометров, Македония - на 56,5%, до 0,21 млрд кубометров.
ТАСС
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