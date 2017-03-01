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УКРАИНА ПОДПИСАЛА С МВФ МЕМОРАНДУМ О ПОЛУЧЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО ТРАНША, - REUTERS

01 марта 2017 | 17:57

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Украина подписала с Международным валютным фондом меморандум о получении очередного транша в рамках программы финансовой помощи в размере $17,5 млрд.


"Украинская сторона подписала обновленный меморандум о сотрудничестве", - отметил источник в МВФ.

Выплаты транша задерживались несколько раз в течение последних двух лет. Последний транш в размере $1 млрд для Украины зависел от проведения в стране необходимых реформ в банковской системе.

Ранее сообщалось, что в повестке дня заседаний Совета директоров Международного валютного фонда отсутствует вопрос выделения транша для Украины.

24 февраля вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что на сегодняшний день окончательного варианта меморандума о сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) нет, но "ситуация меняется ежедневно".

"БУКВЫ"

 



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