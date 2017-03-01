«Орлы Авакова» перестрелялись из-за игрового бизнеса?





Поздно вечером в минувшую пятницу в соцсетях появились сообщения очевидцев о том, что в Алексеевском жилмассиве Харькова, в районе круга трамваев на проспекте Победы, 73 какие-то люди устроили перестрелку. Затем группа участников столкновения убежала в микрорайон, пыталась спрятаться в детском садике и была задержана полицией. Впечатления жителей окружающих домов дополнялись многочисленными фото- и видеозаписями.

Журналисты попытались получить информацию о происшедшем в пресс-службе Главного управления Нацполиции в области, но сотрудники пресс-службы хранили молчание.

Позднее на сайте управления появился комментарий начальника следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Владимира Тимошко, записанный на месте происшествия еще до появления там большинства съемочных групп телеканалов. Он сообщил, что на Алексеевке произошла «потасовка в общественном месте», в которой участвовали люди в камуфляже. Сообщение поступило в полицию в 21:34. В ходе «потасовки» один мужчина ранен из охотничьего оружия и доставлен в больницу, состояние его здоровья удовлетворительное. В социальных сетях на тот момент уже появилось сообщение, что раненый — 43-летний член организации «Східний Корпус» Игорь Пушкарев, а стрелял в него, по непроверенной информации, бывший боец батальона «Донбасс» с позывным «Испанец».

По словам Тимошко, правоохранители задержали девятерых участников конфликта и изъяли у них оружие. На следующий день пресс-служба облгосадминистрации уточнила, что доставлено в райотдел было 11 человек. Сколько человек участвовали в столкновении, кто эти люди, что стало причиной перестрелки в жилмассиве — все эти вопросы так и повисли в воздухе.

«Я общаюсь со своими коллегами из других областей. И почему-то большинство из них узнают о резонансных событиях не из соцсетей, а от правоохранительных органов. И обычно это случается быстро. Такая ситуация, когда информацию нужно тянуть по капле — это нонсенс... У нас такое происходит с завидной регулярностью», — написала на следующий день журналистка одного из общеукраинских телеканалов после неоднократных попыток получить от полиции хоть какую-то внятную информацию.

В официальном чате Нацполиции накапливались остающиеся без ответа вопросы журналистов, а по соцсетям тем временем гуляли все новые версии происшествия. Большинство из них склонялось к тому, что бывшие добробатовцы не то разошлись в вопросе о блокаде Донбасса, не то делят «сферы влияния» в городе.

На следующий день местные собкоры общеукраинских теле каналов, отчаявшись чего-либо добиться от пресс-службы, заявили в ее чате, что к 15:00 они приедут к зданию Следственного управления и потребуют возможности задать вопросы его представителям. Пресс-служба на это не отреагировала, съемочные группы постояли перед закрытой дверью управления, к ним никто даже не вышел.

К вечеру Нацполиция опубликовала комментарий заместителя начальника следственного управления Андрея Шарнина. Он рассказал, что по фактам событий предыдущей ночи открыто три уголовных дела. Два — по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство с применением оружия), причем, один из упомянутых эпизодов произошел в другом месте — на ул. Клочковской. И еще одно — по ст. по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (покушение на убийство) — по ранению Пушкарева.

Шарнин сказал также, что обе группы участников конфликта были вооружены. Пятеро из 11, доставленных в полицию, задержаны. Причина конфликта — «сугубо бытовая». Изъято четыре помповых ружья, одна единица автоматического оружия, два травматических пистолета. Утром в понедельник журналисты узнают из собственных источников в правоохранительных органах: все задержанные освобождены из-под стражи в связи с истечением 72 часов с момента их задержания: полиция не выдвинула им никаких обвинений. Представители СМИ снова требуют комментариев, хотя бы подтверждения этой информации — и снова молчание.

Вечером того же дня, 21 февраля, отчаявшиеся получить внятные официальные комментарии журналисты написали открытое письмо, заявив о замалчивании полицией информации о происшествии, которое вызвало большой резонанс в городе.

«Мы... квалифицируем действия Главного управления Национальной полиции в Харьковской области как намеренное замалчивание общественно важной информации и наступление на свободу слова, что противоречит озвученной главой МВД позиции «Служить и защищать», — сказано в письме. Подписавшие обращение подчеркивают, что не впервые сталкиваются с отсутствием оперативных комментариев со стороны управления. Как правило, отдел коммуникации рассылает журналистам записанные им «короткие интервью, которые часто не содержат полной информации».

Медийщики просят руководство Главного управления Нацполиции области «содействовать в получении исчерпывающей информации во время брифингов и пресс-конференций», отметив при этом, что последняя большая пресс-конференция руководства ГУ НП области состоялась в 2014 году. «Отсутствие исчерпывающей и полной информации создает почву для распространения искаженной и неправдивой информации, снижает уровень доверия к правоохранительным органам, повышает напряженность в обществе в фактически прифронтовом регионе», — подчеркивается в обращении.

На сегодня подпись под обращением поставил 71 журналист — как сотрудники местных СМИ, так и представители общеукраинских изданий, телеканалов и информационных агентств, независимо от политической направленности изданий.

Такое массовое выступление харьковских журналистов — беспрецедентно, и причина его очевидна. Харьков видел и расстрелы инкассаторов, и штурмы облгосадминистрации, и столкновения майдановцев и ультрас с участниками пророссийских акций. Здесь гремели по ночам взрывы — террористы пытались дестабилизировать ситуацию в прифронтовом городе, на котором сломались планы организаторов «русской весны». И тем не менее, даже в этих условиях пресса и силовики находили возможности сообщать о том, что происходит в городе. Теперешнее же молчание правоохранителей только усиливает опасения, что кто-то в силовых структурах заинтересован «замять» инцидент.

Официальной реакции адресатов письма на обращение не последовало, однако на следующий день — шестой после перестрелки — пресс-конференция Тимошко все же состоялась. Несмотря на то, что наиболее существенные вопросы журналистов так и остались без ответа — все же по сказанному начальником следственного управления можно хотя бы в общих чертах реконструировать, что же произошло на Алексеевке тем злополучным вечером.

Выяснилось, что стрельба была уже вторым эпизодом конфликта между двумя группами участников АТО — членов общественной организацией «Ветераны АТО» с одной стороны, и организации «Східний корпус» (одноименной с добровольческой ротой Нацполиции) — с другой. По данным следствия, среди участников конфликта не было действующих сотрудников силовых и правоохранительных структур — только ветераны. 17 февраля около 19:50 группа членов «Східного корпуса» подъехала к зданию по Клочковской, 99А, на четвертом этаже которого арендует офис «Ветераны АТО». Рядом со зданием произошла стычка. Там огнестрельное оружие в ход не пошло. В выяснении отношений, которое длилось около получаса, принимали участие не менее 69 человек — столько уже идентифицировало следствие. Причину противостояния полиция по-прежнему не сообщает, подчеркивая лишь то, что она не политическая.

В потасовке получили травмы не менее шести человек, двое из них уже признаны потерпевшими, один категорически отказался от этого статуса. "Не все хотят быть признаны потерпевшими и не все дают показания«,- отметил Тимошко.

Около 21:30 представители двух организаций снова встретились — около трамвайного круга в нескольких километрах от места первого столкновения. С чем это связано — полиция не сообщает, Тимошко сказал только, что место второй встречи имеет отношение к предмету конфликта.

Тут стоит вспомнить одну из версий из соцсетей. Рядом с «полем боя» находятся два игровых салона. Один из них хорошо известен местным жителям — патрульная полиция его неоднократно закрывала, но каждый раз он вновь открывался с новой вывеской — согласно этой версии, благодаря «крыше» правоохранителей. По соседству якобы недавно открылся «без разрешения» еще один салон, что вызвало нервную реакцию хозяев и покровителей нелегального бизнеса...

По словам Тимошко, в этом столкновении принимало участие не менее 60 человек, и в ход уже пошло огнестрельное оружие — впоследствии криминалисты собрали на месте происшествия шесть гильз. Тогда и был ранен Пукшкарев. Через некоторое время часть участников столкновения разъехалась, но 11 человек по каким-то причинам побежали в близлежащий микрорайон, разбили стекло на первом этаже детского садика и проникли внутрь. Через несколько минут к зданию детсада прибыли работники полиции, и находящиеся там ветераны сдались им, не оказывая сопротивления.

После этого в детском садике полиция обнаружила четыре гладкоствольных ружья и автомат АКМСУ, переделанный под охотничье оружие. И их владельцы находились среди тех, кто был доставлен с места происшествия в райотдел. Именно они и были задержаны, однако в установленный законом срок следствие не смогло установить достаточных оснований для обращения в суд.

«Мы рассчитывали на то, что сможем понять, кто стрелял, за сутки. Не узнали — я говорю честно. По истечении суток мы должны были либо объявить подозрение, либо освободить людей из-под стражи. Они были освобождены из-под стражи. Были ли основания их задержать? — были. Поэтому решение, принятое следователем — верное решение. Были ли основания предъявить подозрения через сутки? — не было оснований», — сказал Тимошко. Он отметил, что по данному делу назначено 109 экспертиз, которые должны прояснить ситуацию. Он также выразил уверенность, что конфликт между двумя группировками не будет иметь продолжения. Впрочем, каких-либо аргументов в пользу этого предположения он не привел. И реакция полиции на массовые действия людей, привыкших держать в руках оружие, скорее не дает оснований для такого оптимизма.

Сергей Бобок, INSIDER