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В Москве раскрывают 6 из 7 убийств
01 марта 2017 | 11:54
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"Раскрываемость убийств в Москве составила 84,5%, что на 8,7% больше по сравнению с 2015 годом. Остались нераскрытыми 46 убийств, что на 39,5% меньше, чем в 2015 году", - сказал глава ГСУ СК по Москве Дрыманов.
По словам Дрыманова, в прошлом году почти до 87% выросла раскрываемость преступлений, касающихся причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. В то же время раскрываемость изнасилований приближается к 100%, в прошлом году она составила 95,3%, а нераскрытыми остались лишь восемь изнасилований, и это на 70,4% меньше, чем в 2015 году.
"Хочу отметить, что это самый высокий процент с момента работы следственного управления, - отметил Дрыманов. - Вместе с тем, уверен, что мы не должны останавливаться на достигнутом, и в 2017 году продолжать активную работу в данном направлении".
Руководитель ГСУ сообщил, что в 2016 году количество расследованных преступлений, совершенных в прошлые годы, увеличилось с 178 до 241. "Их удельный вес в общем количестве расследованных преступлений составил 6,2% (в 2015 - 4,5 %). Раскрыто 142 тяжких и особо тяжких преступления, совершенных в прошлые годы, в том числе 16 убийств, семь фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, 33 преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности", - сообщил Дрыманов.
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