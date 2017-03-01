В Москве раскрывают 6 из 7 убийств

"Хочу отметить, что это самый высокий процент с момента работы следственного управления, - отметил Дрыманов. - Вместе с тем, уверен, что мы не должны останавливаться на достигнутом, и в 2017 году продолжать активную работу в данном направлении".

Руководитель ГСУ сообщил, что в 2016 году количество расследованных преступлений, совершенных в прошлые годы, увеличилось с 178 до 241. "Их удельный вес в общем количестве расследованных преступлений составил 6,2% (в 2015 - 4,5 %). Раскрыто 142 тяжких и особо тяжких преступления, совершенных в прошлые годы, в том числе 16 убийств, семь фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, 33 преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности", - сообщил Дрыманов.