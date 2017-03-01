Трамп порадовал американцев в Конгрессе

01 марта 2017 | 11:52

Первое обращение президента США Дональда Трампа к Конгрессу внушает оптимизм относительно будущего развития страны примерно каждому 7 из 10 американцев. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные опроса телеканала CNN и исследовательской службы ORC.

По его данным, 57% зрителей положительно оценили выступление Трампа, при этом две трети из них полагают, что он будет развивать страну в правильном направлении. В частности, 72% поддержали предложенную новым американским президентом экономическую стратегию. Почти столько же человек согласились с его планами по борьбе с терроризмом. Немного меньше, но все еще большинство зрителей разделяют позицию Трампа в сфере политики налогообложения (64%), миграции (62%) и здравоохранении (61%).

Однако по сравнению со своими предшественниками, Трамп завоевал меньшую поддержку среди телезрителей. Так, в 2009 году речь Барака Обамы в Конгрессе положительно оценили 68%, а в 2001 году 66% позитивно отнеслись к выступлению Джорджа Буша-младшего.

Опрос проводился 28 февраля, в нем приняли участие 509 американцев, которые смотрели трансляцию обращения Трампа к Конгрессу США. Отмечается, что круг респондентов был определен заранее в ходе первичных интервью с 24 по 27 февраля, в которых участники подтвердили, что собираются смотреть выступление президента. Погрешность опроса составляет примерно 4.5 процентных пункта.