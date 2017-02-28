Евровидение лишит киевлян дорог

28 февраля 2017 | 09:15

В нынешнем году большая часть средств, выделяемых на ремонт и строительство дорог в столице, будет сконцентрирована в районе станции метро «Левобережная» из-за подготовки к песенному конкурсу «Евровидение-2017».

Такое мнение выразил эксперт по транспортным вопросам Вячеслав Коновалов на пресс-конференции в информагентстве ГолосUA.

«В этом году нас ждет серьезный перекос, связанный с «Евровидением». Даже этот несчастный миллиард очень сильно передерибанят в сторону Русановки, Левобережки», - отметил эксперт.

По его словам, проведение международного песенного конкурса в Международном выставочном центре позволит местным чиновникам «забыть» об остальных районах Киева. «Это очередной вызов для киевлян», - добавил В. Коновалов.

При этом он уточнил, что в текущем году не стоит ожидать завершения этапов ремонта и строительстве дорог как в Киеве, так и во всей Украине. Причина же в следующем: схемы в одной из наиболее коррумпированной сфер не поменялись, а выделяемые на нее средства по-прежнему ничтожны.

Как пояснил эксперт, согласно балансу потребления топлива в Украине, на ремонт дорог из спецфонда должно идти порядка 40-60 млрд грн, однако большинство из них «теряется в недрах Кабмина».

Напомним, в этом году правительство намерено выделить дополнительно 15 млрд грн на ремонт и строительство дорог в Украине.



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