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США в 2016 году заработали на космических пусках в девять раз больше, чем Россия
27 февраля 2017 | 15:28
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Это связано с проблемами контроля качества выпускаемой продукции в российской космической отрасли.
Доход США от коммерческих космических запусков в 2016 году оказался в девять раз больше, чем России - $1,2 млрд против $130 млн. Такие оценки приводит в своем докладе отдел коммерческих космических перевозок Федерального управления гражданской авиации США.
"Доход от 21 коммерческого орбитального пуска в 2016 году оценивается в $2,5 млрд, что выше чем $2,2 млрд в 2015 году", - говорится в документе.
Согласно представленным в докладе данным, США осуществили 11 коммерческих пусков, Европа - восемь, на Россию пришлось два таких старта. Это позволило США получить доход в размере $1,185 млрд, Европе - $1,152 млрд, а России - $130 млн.
США "откусывает" рынок
"Начиная с 2014 года американские провайдеры начали отрезать от существующей доли коммерческих пусков, занятых российскими провайдерами", - говорится в отчете.
В документе поясняется, что это связано с рядом факторов, среди которых как выход на рынок пусковых услуг частной американской компании SpaceX с низкой ценой пуска ракеты Falcon 9, так и проблемы контроля качества выпускаемой продукции в российской космической отрасли. Эти проблемы вылились в аварии, из-за чего заказчики начали искать альтернативу в лице той же SpaceX.
Позиции Европы на этом рынке оцениваются в докладе как стабильные. Отмечены усилия Японии и Индии по продвижению своих пусковых услуг.
Всего, согласно отчету, в 2016 году в мире было осуществлено 85 орбитальных запусков, которые провели восемь стран. Из общего количества по 22 пуска в прошлом году провели США и Китай, 17 - Россия, 11 - Европа, семь - Индия, четыре - Япония, по одному - Израиль и Северная Корея. Из общего количества пусков 48 пришлись на гражданские, 16 - на военные и 21 на коммерческие.
Объем рынка
Согласно отчету, общий объем рынка космической отрасли в 2016 году составил $335 млрд - в него входят пусковые услуги, спутниковый и наземный сегмент, бюджеты космических агентств, а также бюджеты глобальных навигационных систем.
Самый крупный сегмент занимает спутниковое телевидение с долей в 29% и объемом $98 млрд, следом идет рынок глобальных навигационных спутниковых систем с долей в 24% и объемом $81 млрд. Государственные космические бюджеты занимают 23%, а в объеме - $77 млрд. Другие спутниковые услуги имеют около $30 млрд, а наземный сегмент - $28 млрд. Производство спутников оценивается в $17 млрд.
Пусковая деятельность, включающая гражданские, военные и коммерческие запуски ракет-носителей, занимает лишь 2% объема космического рынка и оценивается в $5,4 млрд.
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