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Названы ТОП-5 доноров украинского бюджета
27 февраля 2017 | 15:23
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Названы крупнейшие частные налогоплательщики Украины, которые формируют бюджет. Первое место занял Игорь Коломойский, далее следуют Ринат Ахметов, Геннадий Буткевич, Вячеслав Богуслаев и Николай Злочевский. Об этом УНН сообщает со ссылкой на исследование издание Бизнес.
Издание проводило подсчет на основе данных Государственной фискальной службы Украины - Топ-100 крупнейших налогоплательщиков Украины по сумме уплаты налоговых платежей в Сводный бюджет Украины на 1 октября 2016 года.
"Эта сотня компаний формирует почти половину всех доходов украинского бюджета: 161,5 млрд грн с 367,1 млрд грн. Если исключить государственный сектор и международные компании, на долю частного украинского бизнеса приходится треть поступлений в бюджет - 49,4 млрд. грн. Налоговыми миллиардерами стали: Игорь Коломойский, Ринат Ахметов, Геннадий Буткевич, Вячеслав Богуслаев, Николай Злочевский, Наталья Бондарева, Александр и Галина Гереги, Александр Слободян. Всего же десятка перечисленных бизнесменов формирует более 13% всего бюджета страны ", - пишет издание.
Таким образом, по данным исследования журнала, из сотни крупнейших налогоплательщиков Украины компании Николая Злочевского уплатила в бюджет около 1,62 млрд. грн (по итогам января-сентября 2016 года) или 3,3% всех поступлений среди частных владельцев украинских компаний.
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