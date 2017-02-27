ТЕМА

Малолетки ловили педофилов "на живца"

27 февраля 2017 | 15:20

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Прокуратура области совместно с СБУ разоблачили преступную группу, которая называла себя борцами с потенциальными педофилами и действовала под названием White Lions. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области, сообщает УНН.


Согласно информации, участники этой группировки совершали вымогательства, грабежи и разбои. Преступники действовали на территории города Кропивницкий и области. В состав группировки White Lions входили несовершеннолетние девушки, которые в социальных сетях знакомились с потенциальной жертвой, назначали ей встречу в уединенных местах, где другие члены группы нападали на жертву и грабили ее.

В настоящее время под стенами горотдела полиции собираются родители несовершеннолетних детей, которых вчера задержали.

По их словам, детей удерживают без разрешения родителей и не дают им возможности пообщаться.



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