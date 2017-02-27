Во Львове - немотивированная стрельба со смертельным исходом

27 февраля 2017 | 15:19

В результате стрельбы ранения в ногу получил сын сожительницы стрелка. Водитель автомобиля, в лобовое стекло которого попала пуля и жильцы дома напротив не пострадали.

Сегодня, 27 февраля, в 9:30 на оперативную линию "102" поступило сообщение о том, что из окна второго этажа одного из домов по улице Академика Кучера во Львове неизвестный мужчина стреляет по автомобилям и в окна соседнего дома.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители установили личность злоумышленника - им оказался ранее дважды судимый за преступления, связанные с наркотиками, 46-летний львовянин, который стрелял из окна собственной квартиры, расположенной на втором этаже дома.

Также установлено, что накануне мужчина поссорился со своей сожительницей, которая проживала вместе со своим 23-летним сыном на первом этаже в том же здании. Утром злоумышленник пришел в ее дверь, имея с собой огнестрельное оружие - пистолет иностранного производства. Совершив несколько выстрелов в дверь, он ранил сына своей сожительницы в ногу, после чего вернулся в свою квартиру на втором этаже и произвел несколько выстрелов из окна, попав в лобовое стекло автомобиля, который ехал по улице, а также в окна дома напротив.

"Когда на место происшествия прибыли правоохранители и требовали открыть дверь в квартиру, человек не выполнил их требования, не выходил на контакт, а потом накрылся подушкой и совершил смертельный выстрел себе в голову. Сейчас проводятся следственные действия, выясняется сколько всего было осуществлено выстрелов, а также откуда у него оружие. Будет назначено ряд экспертиз, в том числе для установления, находился ли человек в состоянии алкогольного или наркотического опьянения", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области генерал полиции третьего ранга Валерий Середа.