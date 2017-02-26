У Києві затримано слідчого поліції на хабарі у 82 тис грн

26 февраля 2017 | 19:09

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Військовою прокуратурою Дарницького гарнізону Центрального регіону України спільно з Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України викрито на одержанні неправомірної вигоди слідчого одного з районних управлінь Нацполіції в Київській області.

Вказана особа обіцяла за 82 тисяч гривень вплинути на іншого слідчого з приводу закриття кримінального провадження та повернення конфіскованого майна - автомобіля. Поліцейського затримано в порядку ст. 208 КПК України та отриману суму хабара вилучено. Військовою прокуратурою готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом), клопотання про обрання запобіжного заходу з відстороненням від посади.



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