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На Чернігівщині за хабарництво затримано директора філії «Військторгсервіс»
24 февраля 2017 | 13:17
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Військовою прокуратурою Деснянського гарнізону Центрального регіону України спільно з працівниками Управління Служби безпеки України в Чернігівській області затримано на одержанні хабара службову особу - директора філії «Військторгсервіс» державного підприємства «Концерн» Військторгсервіс», що дислоковане в селі Десна Козелецького району Чернігівській області.
Установлено, що в травні 2016 року директор одного з товариств на підставі договору оренди нерухомого майна використовував приміщення філії для функціонування кафе.
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