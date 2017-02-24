На Чернігівщині за хабарництво затримано директора філії «Військторгсервіс»

24 февраля 2017 | 13:17

Військовою прокуратурою Деснянського гарнізону Центрального регіону України спільно з працівниками Управління Служби безпеки України в Чернігівській області затримано на одержанні хабара службову особу - директора філії «Військторгсервіс» державного підприємства «Концерн» Військторгсервіс», що дислоковане в селі Десна Козелецького району Чернігівській області.

Установлено, що в травні 2016 року директор одного з товариств на підставі договору оренди нерухомого майна використовував приміщення філії для функціонування кафе.

На підставі договору, керівник товариства щомісячно сплачував кошти за оренду вказаного нерухомого майна.

У подальшому, директор філії висунув вимогу підприємцю сплачувати додатково особисто йому кожного місяця по 900 гривень за пролонгацію договору та не створення перешкод щодо оренди держмайна.

Під контролем співробітників правоохоронних органів, підприємець передав посадовцю 1800 гривень та одразу ж був затриманий з подальшим вилученням коштів.

На даний час готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України з клопотанням до суду про обрання запобіжного заходу, відсторонення від посади.

Досудове слідство у кримінальному провадженні проводить військова прокуратура Деснянського гарнізону.