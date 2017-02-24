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Экс-нардеп Шепелев обратился в НАБУ о даче взятки $150.000 Юрию Луценко
24 февраля 2017 | 13:11
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Экс-народный депутат Александр Шепелев заявил о том, что нынешний генпрокурор Юрий Луценко во времена своего пребывания на посту министра внутренних дел, вымогал и получил от него взятку в размере 150 тысяч долларов США.
Соответствующее видеообращение опубликовано на канале политика в Youtube. Шепелев отметил, что это — официальное обращение в НАБУ, и непосредственно к его руководителю Артему Сытнику.
Причины дачи взятки Луценко
«В 2006 года министр МВД Луценко по указанию Януковича загонял депутатов во фракцию Партии Регионов. Под угрозой лишения меня украинского гражданства и депутатской неприкосновенности он требовал от меня покинуть фракцию Блока Юлии Тимошенко и перейти в Партию Регионов, о чем я сообщил своему руководству. Он даже направил президенту Украины представление о лишении меня гражданства Украины и письмо в ЦИК об отмене моей регистрации народным депутатом», — заявил Шепелев.
Он также добавил, что «после того, как необходимое количество тушек было набрано», генерал МВД Василий Паскал передал ему требование от министра внутренних дел выкупить у них за 150 тысяч долларов США уголовное дело. В проивном случае, по словам экс-нардепа, ему угрожали лишением гражданства, депутатской неприкосновенности, обвинением в убийствах и арестом.
Две бутылки виски
«Для того, чтобы защитить себя от произвола Луценко, я был вынужден согласиться с его требованиями, и дать взятку. В кабинете министра МВД я лично передал ему 150 тысяч долларов. В знак примирения мы выпили у него в кабинете две бутылки виски. Он сильно опьянел и уснул за своим рабочим столом. Я перенес его в его комнату отдыха на диван. Сделал несколько фотоснимков пьяного спящего Луценко своим телефоном, и вышел из кабинета», — добавил Шепелев.
После этого, по словам экс-нардепа, генерал МВД Паскал в ресторане «Липский особняк» передал ему все материалы проверок, которые МВД проводило против парламентария и его семьи, среди которых было дело из Интерпола и документы правительства Канады о моем гражданстве.
«После Революции Достоинства Луценко стал советником президента, а потом возглавил фракцию БПП. Сейчас Луценко — генеральный прокурор Украины, и продолжает работать на Януковича, хотя с официальных трибун заявляет об обратном. У меня есть доказательства моих слов, и я представлю их. А вот Василий Паскал сегодня возглавляет службу безопасности олигарха Рината Ахметова. Новая власть преследует меня по сценарию, написанному еще Пшонкой и Януковичем, и в котором Луценко брал непосредственное участие. Больше я молчать не буду, и дам НАБУ всю необходимую информацию и доказательства. И не только по этому делу», — добавил Шепелев.
Ранее, известный украинский журналист Дмитрий Гнап на своей странице в Фейсбук отметил:
«Минутка скунс-активизма. Посмотрите на неистовую борьбу с коррупцией в исполнении генпрокурора Луценко. Это фото с сегодняшнего совещания в ГПУ. В первых рядах слушают выступление генпрокурора известные борцы с коррупцией:
1. Антон Яценко — король коррупционных сделок «Тендерной палаты».
2. Юрий Мирошниченко — верный служака режима Януковича, любитель России, при этом, владелец имения в Калифорнии за 3 млн долларов. Нынешняя власть с этими деятелями последние 20 лет просто регулярно меняется местами «зал» — «президиум», и это называется «борьба с коррупцией». Вам это не нравится? Ах, вы вонючие скунсы!» — написал Гнап.
В добавок журналист опубликовал фото:
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