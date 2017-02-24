Врач Академии сухопутных войск хотел помочь курсанту "закосячить"

Кандидат медицинских наук требовал тысячу долларов США от отца одного из курсантов вуза за изготовление медицинских документов для увольнения его из рядов Вооруженных Сил Украины по состоянию здоровья.

Хирурга медицинской службы Академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного задержали во Львове за взяточничество правоохранители. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.