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Врач Академии сухопутных войск хотел помочь курсанту "закосячить"
24 февраля 2017 | 12:50
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Хирурга медицинской службы Академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного задержали во Львове за взяточничество правоохранители. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Кандидат медицинских наук требовал тысячу долларов США от отца одного из курсантов вуза за изготовление медицинских документов для увольнения его из рядов Вооруженных Сил Украины по состоянию здоровья.
Правоохранители задержали вымогателя на рабочем месте после получения всей суммы взятки.
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