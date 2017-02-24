Андрей Артеменко: "Минск мертв, да здравствует компромисс!"

24 февраля 2017 | 10:29

Оскандалившийся нардеп Артеменко поясняет свою позицию: о том, кто и как помогли ему "выйти на Трампа", какие сюрпризы Артеменко приготовил для Порошенко и называет дату Порошенкогейта, наконец, к какой фракции в парламенте он примкнет.

Народный депутат Украины Андрей Артеменко еще недавно был мало известен широкой общественности. Но публикация в американских СМИ его плана об аренде Крыма поставила политика в центр внимания экспертов, политологов и аналитиков, которые наперебой комментируют, кто или что стоит за его действиями. Чтобы приблизится к истине, корреспондент DailyUA связался с Андреем и задал ему несколько актуальных вопросов.



- Буквально сегодня появилась информация, что вы действуете по советам, так сказать, Виктора Медведчука. Как вы это прокомментируете? Вы с ним вообще знакомы?

АА: Никак не прокомментирую. С Медведчуком последний раз виделся три года назад во время «Революции Достоинства». А с тех пор не общался и не контактировал.

- Тогда, как вы попали в США, когда передавали документы по Крыму? Кто вас пригласил?

АА: В Америку я получил приглашение на инаугурацию президента от своего знакомого конгрессмена, который пригласил меня, организовал билеты и все остальное.

А на Национальном молитвенном завтраке я был в составе официальной украинской делегации. Естественно, встретившись там со многими людьми, я создал те инициативы, те мирные планы, которые стали так неожиданно достаточно популярны в мире. Они популярны по одной простой причине: люди, живущие в Украине, хотят мира, хотят порядка, прекращения войны, хотят восстановление экономики, а не сползание нашей страны в руины хаоса, анархии и махновщины. Я думаю, именно поэтому мой план популярен, а не потому, с кем я его создал или кто там чего кому передал.

Как такового документа в конечном виде не существует. Существует определенный блок инициатив, которые мы обсуждали, причем обсуждали не первый день, а несколько лет. Они трансформировались сейчас в разном виде, в зависимости от обстоятельств. Более того, после нашей встречи в Нью-Йорке уже произошли определенные события, которые только подтвердили его актуальность.

Фактически Россия после признания документов ЛНР-ДНР вышла из Минского процесса окончательно. И тот основной тезис этого плана об аренде Крыма, как все его раскрутили и пиарят – это вопрос сотый, точнее сто двадцать пятый, который стоял после проведения Всеукраинского референдума и понимания отношения к этому вопросу граждан, людей Украины, как единственного источника власти в стране, согласно нашей Конституции.

А основное там совсем другое. Никто же не читал, не видел и не знает, не слышал. Поэтому я, по всей видимости, в понедельник собираю большую пресс-конференцию, где мы будем презентовать полностью все наши мирные инициативы, как мы это видим, в каком формате мы это обсуждали с нашими партнерами. А все остальное – это дело времени. На самом деле история рассудит, прав ли я был, когда сказал о том что «Минск мертв». Прав ли я был, когда говорил о том, что нам нужно искать новую площадку, площадку в формате «Будапештского меморандума», который по непонятным причинам мировыми лидерами, преемниками тех президентов, которые подписали этот документ в 1994 году, необоснованно забыт. Я бы сказал – безответственно забыт.

Если Президент не может заставить своих коллег сесть за стол переговоров после обсуждения исполнения «Будапештского меморандума», значит, в парламентско-президентской республике это должен сделать Парламент. Это должны сделать активные депутаты, у которых есть своя позиция и свои возможности, у которых есть свои контакты, у которых есть свои люди, свои союзники, которые, в том числе, и организовывали все наши встречи, наши продвижения, все наши диалоги и так далее.

Еще раз повторяю, процесс длился не один день, ни один месяц и не один год. Это сложная тяжелая работа, которая, я убежден, приведет к положительному результату.

- Тогда скажите, когда и как вы познакомились с адвокатом Трампа Коэном и советником Сатером?

АА: У нас есть общие знакомые, которые знают их очень давно. Более того, Майкл Коэн женат на украинке, а у нее есть родственники здесь, тоже мои знакомые. По большему счету у нас есть много общих знакомых, которые, собственно и организовали нашу встречу.

- А что это за знакомые: бизнесмены или политики?

АА: Бизнесмены. Американские граждане, которые много времени, десятки лет живут в Украине, которые успешные, которые создали здесь большие бизнеса, в том числе и аграрные, и промышленные, и производственные, и торговые. Которые платят налоги в Украине, как настоящие патриоты нашей страны. Будучи американцами, эти люди приехали сюда, в Украину, зарабатывают здесь деньги, создают здесь компании. Этим людям собственно я благодарен за то, что они меня вывели на такой высокий уровень отношений непосредственно в администрации Трампа.

- А правда ли, что вам эти документы помогал писать очень известный американский политтехнолог?

АА: Нет, не правда. Я понимаю, о ком вы говорите. Вы говорите о Поле Манафорте. Я никогда с ним не был знаком, никогда не встречался и он никакого отношения ко всему этому процессу не имеет.

- Могли б вы более детально рассказать о документах относительно Порошенко, которые вы передали американцам. Что это за платежки и почему могут, по вашему мнению, обернуться уголовными делами против Президента Украины в Америке?

АА: А давайте подождем 17 марта, когда согласно законодательству США истекает строк рассмотрения этих документов Министерством юстиции и Министерством финансов, которые их получили. 17 марта Валентин Наливайченко, как первоисточник этих документов и я проведем совместную пресс-конференцию, где полностью расскажем, что будет дальше.

Если это не подтвердится, если это будет не правда, соответственно, мы сделаем так, как это делают любые люди, если они ошибаются. Мы принесем свои извинения Порошенко и скажем, что он на самом деле чистый и пушистый.

Давайте дождемся выводов. Я не имею права комментировать решения, точнее отсутствия их, официальных органов США и поэтому давайте дождемся, что они скажут.

- Давайте снова вернемся в Украину. Советник министра внутренних дел Илья Кива заявил, что вы заказали его убийство. Где вы перешли дорогу Киве? Почему он делает такие заявления?

АА: Я не комментирую слова невменяемого человека.

- Тогда расскажите, как вы попали в «Правый сектор».

АА: Это обычная, нормальная история. Николай Карпюк, человек, который возглавлял УНА-УНСО, который фактически был идеологом создания «Правого сектора», который вместе с Дмитрием Ярошем с первого дня был на Майдане…

Мы с ним 4 месяца провели в одной камере в СИЗО СБУ Украины. Познакомились в тот момент, когда он находился там под следствием после акции «Украина без Кучмы». А я находился там после заказного политического дела против мэра Киева Александра Омельченко, когда мне вменяли в вину растрату всего и вся, начиная от государственных средств Министерства обороны и заканчивая городскими активами.

- А почему вы из правого сектора перешли в Радикальную партию? И сколько вам это стоило?

АА: Я не переходил из «Правого сектора» в Радикальную партию, никогда не являлся ее членом. Я был член фракции Радикальной партии. С Олегом Валериевичем Ляшко у нас была договоренность о приглашении меня в члены фракции. Мы обсудили, на каких принципах, на каких условиях мы будем работать вместе. В этом отношении моя совесть абсолютно чиста. Мне также нечем упрекнуть его ни в чем, несмотря на то, что он сегодня заявляет. Он политик и имеет право говорить все, что считает нужным. Два с половиной года, которые мы провели вместе, я считаю, что эти годы многому меня научили, как и сам Олег Валериевич.

Поэтому – это для меня уже история. Меня исключили не по моей инициативе. Я не собирался выходить. Мало того, не было ни одного моего голосования, подчеркиваю, ни одного голосования, которое пошло бы в разрез с принципами работы Радикальной партии. Не было ни одного моего голосования, которое пошло бы в разрез с принципами работы Радикальной партии. Ни одного голосования, которое бы не дало мой голос в поддержку тех реформаторских законов, которые нужны были Украине, тех патриотических законов, которые мы принимали вместе с тогдашней коалицией, отсутствующей сегодня. Мне ни за что не стыдно, ни за один свой поступок. Я горжусь своим нахождением в Радикальной партии и желаю им успеха и победы на предстоящих выборах.

- А могли бы вы озвучить цену вопроса нахождения в Радикальной партии?

АА: Я не комментирую глупые вопросы.

- Тогда последний не глупый вопрос. Вы говорите о досрочных выборах. Каким вы видите свое будущее? С какой из политических сил? Будете ли баллотироваться в Президенты?

АА: Я не авантюрист, не проходимец, как меня сейчас выставили. Я реалист и соответственно, решения принимаются на основании адекватности происходящего. Если мои идеи, если мои тезисы, если моя программа, если мои усилия, если мои планы и инициативы нужны Украине и они будут реализованы, я думаю, может, я рассмотрю такой вопрос. Сегодня я отдаю себе отчет кто я. Я внефракционный депутат, который представляет самого себя, представляет свою политическую силу, которая называется «Солидарность правых сил» СПС и я думаю, что именно с этим, в этом направлении будут связаны все мои усилия по дальнейшему позиционированию в украинском политикуме.

DailyUA