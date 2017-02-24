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ВР упростила наследование имущества
24 февраля 2017 | 10:21
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Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения наследства и уточнения некоторых положений". Соответствующее решение поддержали 278 народных депутатов, передает Укринформ.
Законом упрощена процедура оформления наследства для ближайших родственников наследодателя, которые имеют право на наследование по закону.
В частности, установлено, что обложению налогом по нулевой ставке налога на доходы физических лиц объекты подлежат наследования, которые наследуются не только членами семьи наследодателя первой степени родства, как это предусмотрено действующими требованиями Налогового кодекса Украины, но и объекты наследования, наследуемого членами семьи второй степени родства.
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