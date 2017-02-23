ОЧЕРЕДНАЯ "ДЕЕВА" ПОЛУЧИЛА СТАТУС ЗАММИНИСТРА



Об этом в Facebook сообщила представитель офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Мария Голуб.



Бойко будет заниматься вопросами европейской интеграции.



Ранее занимала должность в Национальном совете реформ, где занималась энергетическими вопросами. Затем работала советником администрации президента.



В 2016 году единственным источником дохода Бойко была предпринимательская деятельность. Согласно декларации, от нее получила 954 тыс. грн. Имеет сбережения - 9 тыс. евро, 18 тыс. долларов и 235 тыс. грн наличными.



Владеет квартирой в Киеве площадью 139 кв.м, гаражом, долей в квартире родителей. В Киеве безвозмездно живет в квартире Андрея Оленюка.



Бойко также задекларировала кольцо для помолвки Tiffany&Co, автомобиль Toyota C-HR 2016 года стоимостью 748 тыс. грн.

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