ТЕМА

ОЧЕРЕДНАЯ "ДЕЕВА" ПОЛУЧИЛА СТАТУС ЗАММИНИСТРА

23 февраля 2017 | 08:59

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Дочь члена Высшего совета правосудия 27-летнюю Наталью Бойко назначили заместителем министра энергетики и угольной промышленности.


fullsizerender_1_650x410  


Об этом в Facebook сообщила представитель офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Мария Голуб.

Бойко будет заниматься вопросами европейской интеграции.

Ранее занимала должность в Национальном совете реформ, где занималась энергетическими вопросами. Затем работала советником администрации президента.

В 2016 году единственным источником дохода Бойко была предпринимательская деятельность. Согласно декларации, от нее получила 954 тыс. грн. Имеет сбережения - 9 тыс. евро, 18 тыс. долларов и 235 тыс. грн наличными.

Владеет квартирой в Киеве площадью 139 кв.м, гаражом, долей в квартире родителей. В Киеве безвозмездно живет в квартире Андрея Оленюка.

Бойко также задекларировала кольцо для помолвки Tiffany&Co, автомобиль Toyota C-HR 2016 года стоимостью 748 тыс. грн.

ДОСЬЕ



Поделиться
Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Edmondo Senatore. Божий человек
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100