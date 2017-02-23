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В Киеве массово закрываются службы такси
23 февраля 2017 | 08:44
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Опасения столичных таксистов оказались не беспочвенными. На столичном рынке такси начался глобальный передел. Мобильные приложения по заказу авто, которые появились не так давно, активно оттягивать на себя клиентов классических диспетчерских служб. Последние терпят из-за этого убытки и многие уже вынуждены выставлять свой бизнес на продажу, сообщает ubr.ua
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