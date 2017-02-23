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В Киеве массово закрываются службы такси

23 февраля 2017 | 08:44

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Опасения столичных таксистов оказались не беспочвенными. На столичном рынке такси начался глобальный передел. Мобильные приложения по заказу авто, которые появились не так давно, активно оттягивать на себя клиентов классических диспетчерских служб. Последние терпят из-за этого убытки и многие уже вынуждены выставлять свой бизнес на продажу, сообщает ubr.ua


 

Как рассказал UBR глава Украинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк, в конце прошлого года в одном только Киеве продавалось до сотни служб, но избавиться от них получилось далеко не у всех - прошли лишь единичные сделки. "Компании продавались по цене от $1 тыс. до $20 тыс. 

Их могли купить, например, за "красивые" номер и название. А так потенциальных покупателей очень мало. Поэтому многие службы вынуждены просто закрываться", - говорит Антонюк. 

Эту тенденцию нам подтвердили и в самих службах такси. При этом отметив, что в других городах Украины пока что не все так плохо - там не такая острая конкуренция, что позволяет филиалам киевских диспетчерских служб вольготно чувствовать себя в регионах. 

"В столице же, вместо 300 компаний к осени может остаться не более 100. Конкуренция, которую создали Uber, Яндекс и др., многим оказалась не по силам. Свой кусок пирога новички уже отхватили, и пока не набьют клиентуру и водителей - не остановятся", - отметил администратор одной из столичных диспетчерских служб. 

В Киеве массово закрываются службы такси - таксиИз-за убытков "классические" службы такси решили существенно не снижать поднятые на новогодние праздники расценки. Лишь некоторые немного пересмотрели свои тарифы, но и они снизили их не пропорционально праздничной наценке. Так, если стоимость за километр на Новый год была выше обычной в среднем на 30-50 копеек, то сейчас ее опустили лишь на 15-30 коп. На сегодняшний день тариф на подачу машины таксомоторными службами составляет порядка 40-50 грн., а стоимость километра пути может варьироваться от 4 до 20 грн. 

"Подачу меньше 35 грн. вряд ли кто-то ставит. А цена за километр в среднем составляет 12 грн.", - говорит Антонюк. 

Нынешняя аномальная погода лишь усугубила положение таксистов. Морозы на тарифы сильно не влияют, а вот наценка на снег есть у всех служб, составляет она, как правило, 5 грн./км сверх стандартной стоимости. Но количество заказов сейчас немного упало (эта тенденция прослеживается каждый год в январе-феврале) и поэтому мало кто поднимает тарифы даже с учетом подорожания топлива на 1-2 грн./л. А вот водителей меньше не стало - сейчас машины приезжают практически всегда (кроме утренних часов пик). Вывоз заказов достаточно высок. Особенно, у онлайн-агрегаторов. 

Как рассказали нам в Яндекс.Такси, спрос на такси довольно сильно связан с погодой - чем она хуже, тем больше желающих добраться до пункта назначения с комфортом. А когда спрос превышает предложение (в любое время, не обязательно зимой) начинает действовать повышающий коэффициент. 

Как отметил нам Андрей Антонюк, чтобы оставаться на плаву, некоторые традиционные службы начали вводить и у себя возможность заказа такси онлайн. Но хорошее мобильное приложение стоит не менее $50 тыс., и далеко не все потянут такие инвестиции. Да и такая функция в случае работы лишь для одной конкретной службы не является панацеей. 

"Клиенты все активней заказывают такси именно онлайн. Если еще год назад таких было 5-10%, то сейчас их уже в два раза больше. Некоторые оффлайн-службы даже начали сотрудничать с агрегаторами за определенный процент от заказов, лишь бы остаться на плаву. И доля онлайн-заказов на рынке будет только увеличиваться. Уже сейчас на него непросто завести даже новое приложение, на который инвестор готов потратить порядка 3 млн.

"Автоконсалтинг"


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