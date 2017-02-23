В Киеве массово закрываются службы такси

Как рассказал UBR глава Украинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк, в конце прошлого года в одном только Киеве продавалось до сотни служб, но избавиться от них получилось далеко не у всех - прошли лишь единичные сделки. "Компании продавались по цене от $1 тыс. до $20 тыс.



Их могли купить, например, за "красивые" номер и название. А так потенциальных покупателей очень мало. Поэтому многие службы вынуждены просто закрываться", - говорит Антонюк.



Эту тенденцию нам подтвердили и в самих службах такси. При этом отметив, что в других городах Украины пока что не все так плохо - там не такая острая конкуренция, что позволяет филиалам киевских диспетчерских служб вольготно чувствовать себя в регионах.



"В столице же, вместо 300 компаний к осени может остаться не более 100. Конкуренция, которую создали Uber, Яндекс и др., многим оказалась не по силам. Свой кусок пирога новички уже отхватили, и пока не набьют клиентуру и водителей - не остановятся", - отметил администратор одной из столичных диспетчерских служб.



Из-за убытков "классические" службы такси решили существенно не снижать поднятые на новогодние праздники расценки. Лишь некоторые немного пересмотрели свои тарифы, но и они снизили их не пропорционально праздничной наценке. Так, если стоимость за километр на Новый год была выше обычной в среднем на 30-50 копеек, то сейчас ее опустили лишь на 15-30 коп. На сегодняшний день тариф на подачу машины таксомоторными службами составляет порядка 40-50 грн., а стоимость километра пути может варьироваться от 4 до 20 грн.



"Подачу меньше 35 грн. вряд ли кто-то ставит. А цена за километр в среднем составляет 12 грн.", - говорит Антонюк.



Нынешняя аномальная погода лишь усугубила положение таксистов. Морозы на тарифы сильно не влияют, а вот наценка на снег есть у всех служб, составляет она, как правило, 5 грн./км сверх стандартной стоимости. Но количество заказов сейчас немного упало (эта тенденция прослеживается каждый год в январе-феврале) и поэтому мало кто поднимает тарифы даже с учетом подорожания топлива на 1-2 грн./л. А вот водителей меньше не стало - сейчас машины приезжают практически всегда (кроме утренних часов пик). Вывоз заказов достаточно высок. Особенно, у онлайн-агрегаторов.



Как рассказали нам в Яндекс.Такси, спрос на такси довольно сильно связан с погодой - чем она хуже, тем больше желающих добраться до пункта назначения с комфортом. А когда спрос превышает предложение (в любое время, не обязательно зимой) начинает действовать повышающий коэффициент.



Как отметил нам Андрей Антонюк, чтобы оставаться на плаву, некоторые традиционные службы начали вводить и у себя возможность заказа такси онлайн. Но хорошее мобильное приложение стоит не менее $50 тыс., и далеко не все потянут такие инвестиции. Да и такая функция в случае работы лишь для одной конкретной службы не является панацеей.



"Клиенты все активней заказывают такси именно онлайн. Если еще год назад таких было 5-10%, то сейчас их уже в два раза больше. Некоторые оффлайн-службы даже начали сотрудничать с агрегаторами за определенный процент от заказов, лишь бы остаться на плаву. И доля онлайн-заказов на рынке будет только увеличиваться. Уже сейчас на него непросто завести даже новое приложение, на который инвестор готов потратить порядка 3 млн. "Автоконсалтинг"