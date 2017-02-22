Активисты на доверии

22 февраля 2017 | 11:52 , Олег Ельцов, ТЕМА, для "Резонанса"

В воскресенье грянула новость про задержание со взяткой в клешне Станислава Витковского – помощника народного депутата, общественного деятеля, соратника видного активиста Виталия Шабунина, который вместе с Витковским являлся членом Консультационного совета при ГПУ… А еще Витковский пел гимн на сцене Антикоррупционного форума в окружении молодых и очень прогрессивных политиков. Кроме того он защищал украинские леса от диких вырубок и немного на этом зарабатывал. Обеспокоенные граждане увидели в его задержании некий красноречивый знак…

Как сообщает СБУ, задержанный вместе с подельницей были схвачены в момент получения 10 тысяч долларов отступного от руководителя комунального предприятия «Лесное хозяйство Конча-Заспа». Вероятно, речь шла о незаконной вырубке леса.

Пресса с прискорбием сообщает, что Витковский был общественным помощником нардепа Дмитрия Белоцерковца. Правда, тот заверяет, что заранее догадался о мошеннической сущности помощника и немедлено изгнал его из своего окружения.

Интересно, как будет звучать эта история из уст Витковского …

Скандал оказался столь резонансным, что затмил аналогичное не менее громкое задержание. На таможенном посту Ягодин задержали украинцев, пытавшихся ввезти в страну оптовую партию экстази и немного кокаина. На удивление, наркокурьеры тоже оказались общественниками, входившими в неназванную общественную организацию по борьбе с коррупцией …

Одна из озабоченных гражданок по поводу задержания Витковского со скорбью констатировала: «Понятно – сливают Шабунина…» Мы не стали бы искать в произошедшем тайные знаки.

Насколько известно, к Виталию Шабунину – еще одному пламенному антикоррупционеру – у Генпрокуратуры в свое время тоже были вопросы на предмет распоряжения грантами иностранных посольств. По этому поводу замгенпрокурора Юрий Столярчук даже обмолвился, что не прочь вызвать в прокуратуру целого посла США в Украине… Правда, после этого Столярчук сразу лишился шанса стать генеральным прокурором.

Ну а то, что многочисленные общественники кое-где у нас порой злоупотребляют своим статусом для укрепления личного материального положения, становится все сложнее скрывать от близорукой общественности. Просто денег в стране становится все меньше, а борьба за них – все изощренней. Собственно, роль совести нации всегда была в чести у мошенников. И новейшая украинская история содержит тому массу примеров.

Началось все, пожалуй, с комитетов содействию правоохранительным органам в период раннего Кучмы. Это стало непрекрытым способом легализации взяток генералитету и легитимизации правоохранительных «льгот». На обывателя рекой потекли предложения получить «блатные» номера на автомобиль, всевозможные спецпропуска и удостоверения общественных помощников ГАИ. Все эти союзы ветеранов торговали ксивами, которые давали разную степень защищености от произвола гайцов и прочих родов правоохранительных войск. Например, ничем не приметной общественной организацией с грозным названием Международная полицейская ассоциация руководил целый экс-замминистра вутренних дел Рудык!

Олигархи заводили всяческие СМИ на правовую тематику вроде глянцевого журнала «Человек и Закон» с включением в редколлегию замминистра МВД. Многие адвокаты, назвавшись правозащитниками, таким образом зазывали к себе клиентов. Только гонорар за работу они называли «членскими взносами» или «благотворительной помощью».

Потом пришел черед «общественников» с Майдана и с АТО. Читатели, наверное, помнят смелого правозащитника Богдана Хмельницкого, в прошлом – боевика ОПГ Киселя Майданюка по кличке «Цыма.» Когда в суд водили прославленного Титушко, Хмельницкий под зданием суда предлагал тому провести боксерский поединок. Это очень понравилось прессе, она бойко писала об этом бесстрашном борце с титушками. Потом Хмельницкий-Майданюк много пиарился в прессе, завел знакомства с представителями старого правозащитного сообщества, руководил интернет-каналом «расследований» «Гром ТВ». Принцип работы все тот же: берет под крыло своей правозащитной организации униженных и оскорбленных граждан, собирает членские взносы за «крышу» - иногда охранную, иногда юридическую. Правда, как писали клиенты, их большей частью кидали… Ну а что вы хотите от бригадира ОПГ 90-х!

Еще братва Хмельницкого успешно боролась с игровыми залами и прочими язвами на теле нашего общества. Брали некую структуру, кошмарили ее в медиа, совершали налеты на залы игровых автоматов, а потом вдруг оставляли в покое… Естественно, только после получения отступного. Тот же рекет, но образца 21-го века.

Сегодня у Майданюка, видимо, более коммерчески выгодный проект, потому что о таком правозащитнике все вдруг забыли.

Успел отметиться и депутат Житомирского облсовета Игорь Фадеев, более известный в Киеве по кличке «Москва». Как известно, он – меценат и правозащитник – был включен в аттестационную комиссию по отбору полицейских. Напомню: в 90-2000-х Фадеев являлся лидером одной из наибольших ОПГ столицы.

Сейчас на слуху другой герой – Семен Семенченко, он же – Гришин. Мошенник, что доказано судом, не унывающий борец с коррупцией. Еще недавно он защищал в Киеве базарных торговцев, заставивших своими ларьками все тротуары и переходы. Семен с братвой жестко отражал попытки городских властей снести самострои, расчистить тротуары для пешеходов и отправить торговцев туда, где им место – на базары. Семенченко во главе псевдо-ветеранов «Донбасса» бил коммунальщиков, крушил технику, купленную на средства киевлян … Так было на метро «Политехнической», затем – на метро «Харьковской». Для придания своим действиям ореола священной борьбы с коррупцией и защиты прав граждан, пришлось подключить псевдо-профсоюзных активистов и правозащитников. Те накрутили торговцев, после чего последние с воодушевлением встретили бойцов Семенченко.

И не важно, что на Харьковском рынке речь шла о сугубо коммерческом конфликте и все было легально: частный владелец земли заранее предупредил торговцев, что срок аренды у них истек и хозяин продлевать его не будет. Более того, торговцам предложили места на иных столичных рынках. Они туда уже сьехали. Но на базарной территории еще долго висел огромый бигборд «Внутренний корпус батальйона «Донбасс»: «Территория бизнеса, свободного от коррупции!» А потом вдруг этот банер исчезн и коммерсанты начали свое строительство. Думаю, борцы с коррупцией под предводительством Семенченко стали от этого немножко богаче.

Для «Донбасса» эти базарные бои были лишь разминкой. Они замутили более прибыльный и масштабный проект: борьба с «котрабандой» угля из ОРЛДО. Там висят баннеры, очень похожие на тот, что на Харьковском рынке, да и технология та же. А обыватель послушно кивает головой: они ж борятся с коррупцией!..

Вятковский, схваченный с десяткой тысяч долларов в клешне – из той же обоймы. Он пробрался во всяческие общественные советы, обзавелся «ксивами», истово критиковал рубщиков в прессе, после чего начал кошмарить потенциальных клиентов.

Надежды на то, что следствие установит всех пострадавших, малы. Но то, что лесное хозяйство Кончи Заспы отнюдь не первый донор этого общественника, не вызывает сомнения. Он фактически подтвердил это при свидетелях.

Вспоминает член Консультативного совета при Генеральной прокуратуре журналистка Александра Примаченко, одно время возглавлявшая Совет:

Примерно год назад меня начал бомбить звонками Витковский. Мол, нужно поднимать вопрос по вырубкам лесов в Киевской области. Он настаивал на персональной встрече. Я отнеслась к этому серьезно, мы встретились, и не раз. Витковский был не один, с какими-то друзьям-общественниками.

Принес мне толстенную пачку распечатанных фотографий срубленных деревьев. Кажется, он перевел на печать этих фотографий больше бумаги, чем было срублено дубов. Кстати, печаталось все на принтере Генеральной прокуратуры. Я согласилась: проблема такая есть, причем государственного масштаба. Можно ее обобщить, выработать предложения, обсудить на нашем Совете. Поручила ему подготовить доклад к следующему заседанию, он согласился. Когда члены Совета собрались, я предоставила ему слово, но оказалось, что доклада нет. После собрания я в присутствии нескольких членов Совета задала ему вопрос: где же доклад, почему он не выполнил обещанного? На что Витковский сказал дословно: «А с лесом уже все нормально.» Ответ вогнал меня в ступор: «Как нормально?! Что: срубленные деревья успели вырости?..» Подробностей он не сообщил.

Также вспоминаю настойчивость Витковского, с которой он добивался не просто пластикового магнитного пропуска в здание ГПУ, но непременно кожанных «корочек». А еще настаивал на выделении помещения в здании ГПУ, где он и некоторые другие товарищи проводили «прием граждан»… Теперь у меня мозаика сложилась.

Еще недавно общество видело в молодых реформаторах, политиках и общественниках надежду на очищение страны от замшелых коррупционеров старой формации. Но сегодня маленькие украинцы теряют надежду и на этих спасителей нации. Если потереть юных энергичных борцов с коррупцией, под европейскими костюмами многих из них проступят старые знакомые: комсомольские активисты и профсоюзные лидеры. Они такие же приспособленцы, что и их потомки. Только теперь они кормятся не из комсомольских и профсоюзных фондов, а с щедрых западных грантов.

Есть у них и политические единомышленники в форме бойцов АТО, мало отличающиеся от грантоедов. Если подсчитать всех, кто сегодня гордится своим участием в боях, может оказаться, что вся страна стояла с ружьем в Дебальцево и на Карачуне. А кто же ковал победу в тылу?..

Кажется, обществу пора взрослеть, отказываться от крепостной надежды на «барина», который за нас все порешает: героя АТО, правозащитника, молодого депутата… Пора выходить из инфантильного состояния и вершить свою жизнь самостоятельно. Вот тогда и появятся у нас настоящие, а не «профессиональные» правозащитники и общественники.

Резонанс