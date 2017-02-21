АвтоКРАЗ оштрафували на 1,8 млн.грн.

21 февраля 2017 | 18:04

Рішенням господарського суду міста Києва задоволено позов першого заступника військового прокурора Центрального регіону України в інтересах Міністерства оборони України до ПАТ «АвтоКраз» про стягнення штрафних санкцій за порушення строків поставки продукції оборонного призначення на суму 1,8 млн грн.

Міноборони України уклало з публічним акціонерним товариством державний контракт на поставку продукції за державним оборонним замовленням , а саме автомобілів вантажних підвищеної прохідності.

Втім, свої договірні зобов’язання відповідач виконав із простроченням на 30 днів, що підтверджується актами приймання-передачі продукції.

Відповідно до укладеного контракту, господарські зобов’язання повинні виконуватись належним чином відповідно до закону та умов договору, а у разі їх невиконання до сторони можуть бути застосовані штрафні санкції.

Зважаючи на порушенням умов договору, що є безпосередньою шкодою інтересам держави, військова прокуратура регіону звернулась з позовом до суду щодо стягнення штрафних санкцій, який задоволено у повному обсязі.