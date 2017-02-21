|
АвтоКРАЗ оштрафували на 1,8 млн.грн.
21 февраля 2017 | 18:04
распечатать комментарии [0] добавить в
Рішенням господарського суду міста Києва задоволено позов першого заступника військового прокурора Центрального регіону України в інтересах Міністерства оборони України до ПАТ «АвтоКраз» про стягнення штрафних санкцій за порушення строків поставки продукції оборонного призначення на суму 1,8 млн грн.
Міноборони України уклало з публічним акціонерним товариством державний контракт на поставку продукції за державним оборонним замовленням , а саме автомобілів вантажних підвищеної прохідності.
Втім, свої договірні зобов’язання відповідач виконав із простроченням на 30 днів, що підтверджується актами приймання-передачі продукції.
Відповідно до укладеного контракту, господарські зобов’язання повинні виконуватись належним чином відповідно до закону та умов договору, а у разі їх невиконання до сторони можуть бути застосовані штрафні санкції.
Зважаючи на порушенням умов договору, що є безпосередньою шкодою інтересам держави, військова прокуратура регіону звернулась з позовом до суду щодо стягнення штрафних санкцій, який задоволено у повному обсязі.
также читайте
[14.02.2017]
[14.02.2017]
[14.02.2017]
[13.02.2017]
[13.02.2017]
|
Загрузка...
по теме
В Європі - сплеск радіації?
21. 02. 2017 | 08:49
Військово-повітряні сили США відправили літак-розвідник WC-135C Constant Phoenix до Великої Британії на фоні даних про підвищення рівня радіоактивного йоду, виявленого в Європі. Про це пише The Aviationist, передає УНН. Як зазначається, літак може досліджувати сплеск радіації в Норвегії.
ЛНР\ДНР собираются поддержать материально украинцев за линией разграничения
17. 02. 2017 | 11:59
В совместном заявлении Захарченко и Плотницкого подчеркивается, что экономическая блокада, организованная правительством Украины, привела "к разрыву социальных и экономических связей когда-то единого народа Донбасса".
Працівник Київського СІЗО отримав 6 років тюрми за розповсюдження наркотиків
16. 02. 2017 | 10:40
За принципової позиції прокуратури міста Києва до реальної міри покарання засуджено працівника відділу режиму і безпеки Київського слідчого ізолятора, який намагався збути одному з ув’язнених пакунок з наркотичними речовинами, зокрема канабісом, метадоном та амфетаміном.
Брата лидера КНДР убили в аэропорту Малазии
14. 02. 2017 | 15:23
Ким Чен Нам Старшего брата северокорейского лидера убили в малазийском аэропорту В аэропорту Куала-Лумпура вчера, 13 февраля, убили Ким Чен Нама - старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына.
Летом в Дубае запустят беспилотное дрон-такси
14. 02. 2017 | 12:31
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»